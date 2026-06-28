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Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza
Globál

Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

Portfolio
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Az orosz-ukrán háborúban tovább fokozódnak a kölcsönös légicsapások, az orosz erők ukrán energetikai létesítményeket vesznek célba, Ukrajna pedig egyre mélyebben mér csapásokat az oroszországi hadi- és olajipari infrastruktúrára. Az orosz erők egy település elfoglalásáról jelentettek szombaton. Az orosz-ukrán háborúról vasárnap ebben a cikkünkban számolunk be.
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Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet

Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra az éjszaka folyamán, köztük egy olajfinomítóra a déli Krasznodari határterületen – közölték a helyi hatóságok. Kijev ezzel folytatja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadássorozatát, amely Oroszország egyes régióiban már súlyos üzemanyaghiányt idézett elő.

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Videón a pusztítás: hatalmas veszteség érte Oroszországot, Ukrajna ünnepelhet
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Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

A Naftogaz ukrán energetikai vállalat szombati közleménye szerint az elmúlt két napban orosz rakéta- és dróntámadások érték a cég termelőlétesítményeit az ország északkeleti részén fekvő Poltava és Harkiv megyékben, jelentős károkat okozva.

Volodimir Zelenszkij elnök arról számolt be, hogy Oroszország a múlt heti támadások során közel 1400 drónt és 19 rakétát indított 15 ukrán régió ellen.

Az orosz haderő emellett az orosz hírügynökségek jelentései alapján elfoglalta

a Dnyipropetrovszk megyei Novoszkeljuvate községet.

Ukrajna ezzel párhuzamosan egyre kiterjedtebb mélységi csapásokat hajt végre az orosz hátországban. Zelenszkij szombati bejelentése szerint ukrán gyártmányú Flamingo rakéták találtak el egy tüzérségi rendszereket és rakéta-indítóberendezések alkatrészeit gyártó üzemet az oroszországi Volgográd megyében, aminek következtében tűz ütött ki a Titán-Barrikadi gyár területén.

Az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU közölte, hogy drónjai ebben a hónapban már másodszor mértek csapást a Vlagyimir megyei Vtorovo olajszivattyú-állomásra, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópontnak számít a kőolajtermékek belföldi és exportcélú szállításában. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev mélységi csapásainak hatótávolsága folyamatosan bővül, és véleménye szerint éppen ez a napról napra fokozódó nyomás teremtheti meg a feltételeket a béke eléréséhez.

A több mint 1200 kilométeres frontvonal mentén továbbra is heves harcok dúlnak, miközben a légicsapások mindkét oldalon civil áldozatokat követelnek.

Az ukrán oldalon fekvő Dnyipropetrovszk megyében több mint negyven dróncsapás és tüzérségi támadás érte Nikopol térségét, ahol egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. A zaporizzsjai atomerőművel szemben, a Dnyeper túlpartján fekvő város az orosz erők gyakori célpontja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb harctéri felvételt tett közzé az orosz védelmi minisztérium, amely szerint a Vosztok hadseregcsoport BM–21 Grad sorozatvetői csapást mértek az ukrán fegyveres erők ideiglenes állomáshelyeire a Dnyipropetrovszki területen fekvő Velikomihajlivka térségében. Moszkva azt állítja, hogy a támadás során megsemmisítették a kijelölt célpontokat, a közlést és a közzétett felvételt ugyanakkor független forrásból nem lehetett megerősíteni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

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Oroszország újabb Grad-csapásról számolt be - Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

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