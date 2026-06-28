Véres harcok a fronton: az oroszok elfoglaltak egy települést, Ukrajna mélyen az ellenséges területen vágott vissza

A Naftogaz ukrán energetikai vállalat szombati közleménye szerint az elmúlt két napban orosz rakéta- és dróntámadások érték a cég termelőlétesítményeit az ország északkeleti részén fekvő Poltava és Harkiv megyékben, jelentős károkat okozva.

Volodimir Zelenszkij elnök arról számolt be, hogy Oroszország a múlt heti támadások során közel 1400 drónt és 19 rakétát indított 15 ukrán régió ellen.

Az orosz haderő emellett az orosz hírügynökségek jelentései alapján elfoglalta

a Dnyipropetrovszk megyei Novoszkeljuvate községet.

Ukrajna ezzel párhuzamosan egyre kiterjedtebb mélységi csapásokat hajt végre az orosz hátországban. Zelenszkij szombati bejelentése szerint ukrán gyártmányú Flamingo rakéták találtak el egy tüzérségi rendszereket és rakéta-indítóberendezések alkatrészeit gyártó üzemet az oroszországi Volgográd megyében, aminek következtében tűz ütött ki a Titán-Barrikadi gyár területén.

Az ukrán biztonsági szolgálat, az SZBU közölte, hogy drónjai ebben a hónapban már másodszor mértek csapást a Vlagyimir megyei Vtorovo olajszivattyú-állomásra, amely kulcsfontosságú logisztikai csomópontnak számít a kőolajtermékek belföldi és exportcélú szállításában. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev mélységi csapásainak hatótávolsága folyamatosan bővül, és véleménye szerint éppen ez a napról napra fokozódó nyomás teremtheti meg a feltételeket a béke eléréséhez.

A több mint 1200 kilométeres frontvonal mentén továbbra is heves harcok dúlnak, miközben a légicsapások mindkét oldalon civil áldozatokat követelnek.

Az ukrán oldalon fekvő Dnyipropetrovszk megyében több mint negyven dróncsapás és tüzérségi támadás érte Nikopol térségét, ahol egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült. A zaporizzsjai atomerőművel szemben, a Dnyeper túlpartján fekvő város az orosz erők gyakori célpontja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images