Veszélyes lépésre készülhet a Kreml: "Tudtára kell adni Putyinnak, hogy tudjuk, mit forgat a fejében!"

A lengyel kormány orosz provokáció növekvő kockázatát látja a NATO keleti szárnyán - közölte vasárnap Pawel Szota ezredes, a lengyel külső hírszerző szolgálat vezetője a Rzeczpospolita című helyi lapnak nyilatkozva.

Látjuk az eredményeket Ukrajnában és azt, hogy a háború jelenleg nem jól alakul Oroszország számára. Ez aggodalomra ad okot, hogy Moszkva a helyzet további eszkalációját idézheti elő

- vélekedett az ezredes.

Szota azt fejtegette, hogy a balti államok elleni korlátozott támadás úgy kezdődhet, hogy megjelennek úgynevezett "zöld emberkék", vagyis olyan orosz katonák, akik nem viselnek állami jelzést, ahogy az a Krím félsziget 2014-es Oroszországhoz csatolása során történt.

"Oroszország rendszeresen szeg meg korlátokat, hogy ezzel felmérje a NATO válaszát" - mondta Szota.

Az ilyen provokációk ára csekély, de a szövetség főként politikai síkon reagál, ami további eszkalációra ad meghívást

- tette hozzá.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten szintén idegen zászlós orosz műveletek veszélyére figyelmeztetett.

Tudtára kell adni Putyinnak, hogy tudjuk, mit forgat a fejében, és nem dőlünk be ennek és hogy ez teljességgel elfogadhatatlan és a NATO-területének minden négyzetcentiméterét meg fogjuk védeni

- hangoztatta Sikorski az amerikai CBS hírtelevíziónak nyilatkozva.

Az orosz elnök és a moszkvai vezetés más magas rangú tagjai is többször azt hangsúlyozták, hogy Oroszország nem tervez támadást intézni a NATO területe ellen.

Címlapkép forrása: Shutterstock