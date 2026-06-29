2-4 fokkal forróbb valóság: mit művel Európával a globális felmelegedés?

A tervek szerint június 24-én reggel zsúfolásig megtelt volna a London School of Economics Shaw Könyvtára: a Londoni Klímahét (London Climate Action Week) keretében itt gyűltek volna össze a résztvevők, hogy a klímaváltozás hatásairól tanácskozzanak. Az időjárás azonban közbeszólt: a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) – fennállása óta csupán másodszor – „vörös” riasztást adott ki a hőség miatt, mivel a hőmérséklet már a teljesen egészséges és jó fizikai állapotban lévő emberekre is komoly veszélyt jelentett. A szervezők végül úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt – amelynek témája az „Extrém hőség: hatékonyabb irányítás és határozottabb fellépés” lett volna.

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A június 18-án kezdődött európai hőhullám semmiben sem rendkívüli. Egy patkó alakú, alacsony nyomású öv – az úgynevezett ómega-blokk – tartja fogságban a kontinens nyugati része feletti magas nyomású légköri rendszert.

Ebben a zónában a talajközeli levegő nem az Atlanti-óceán, hanem délkelet felől érkezett, ezért eleve meleg volt. A fölötte tornyosuló magas nyomás nem engedte, hogy ez a hő konvekció útján – tehát felhőképződés révén – eltávozzon. Mivel nem voltak felhők, a Nap zavartalanul tovább hevíthette a levegőt, így a hőmérséklet meredeken emelkedett.

Hömérséklet 2026. június 24-én. Forrás: Német Meteorológiai Szolgálat, The Economist

Számszerűen nézve azonban ez már egy másik liga (lásd a térképet).