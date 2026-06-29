2-4 fokkal forróbb valóság: mit művel Európával a globális felmelegedés?

A június 18-án kezdődött európai hőhullám semmiben sem rendkívüli. Egy patkó alakú, alacsony nyomású öv – az úgynevezett ómega-blokk – tartja fogságban a kontinens nyugati része feletti magas nyomású légköri rendszert.
Ebben a zónában a talajközeli levegő nem az Atlanti-óceán, hanem délkelet felől érkezett, ezért eleve meleg volt. A fölötte tornyosuló magas nyomás nem engedte, hogy ez a hő konvekció útján – tehát felhőképződés révén – eltávozzon. Mivel nem voltak felhők, a Nap zavartalanul tovább hevíthette a levegőt, így a hőmérséklet meredeken emelkedett.
Számszerűen nézve azonban ez már egy másik liga (lásd a térképet).
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés