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Aláírták: modern tengeralattjáró-flottát rak össze a NATO egyik legerősebb tagja, van honnan építkezni
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Aláírták: modern tengeralattjáró-flottát rak össze a NATO egyik legerősebb tagja, van honnan építkezni

MTI
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Három A26 Blekinge típusú svéd tengeralattjáró beszerzéséről szóló szerződést írtak alá hétfőn Gdynia lengyel kikötővárosban, Donald Tusk lengyel és Ulf Kristersson svéd kormányfő jelenlétében.

A szerződés aláírására a több miniszter részvételével rendezett lengyel-svéd kormányközi egyeztetés során került sor.

Mind Tusk, mind Kristersson történelmi jelentőségűnek minősítette a szerződést, és kiemelték annak szerepét a két ország védelmi együttműködésében.

Annak ellenére, hogy Svédország viszonylag nemrég csatlakozott a NATO-hoz,

a Balti-tengeren folytatott szövetséges együttműködés "minőségileg megváltoztatta a biztonsági helyzetet"

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- fogalmazott Tusk. Aláhúzta: Kristerssonnal egyetértenek a térség helyzetét érintő témákban, és mindkét ország "elszántan támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben".

Pal Jonson svéd védelmi miniszter a Gdyniában rendezett sajtókonferencián megerősítette:

Svédország cserében Piorun hordozható légvédelmi rakétavetőket szerez be Lengyelországtól,

és megállapodást írnak alá a lengyel katonai hajógyárban építendő tengeri mentőhajó beszerzésére is.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly novemberben jelentette be a svéd tengeralattjárók beszerzését. Az elsőt 2030-ban, a másik kettőt a későbbi években szállítják le.

Hétfőn Kosiniak-Kamysz elmondta: az ügylet véglegesítése előtt, 2027-től Svédország áthidaló megoldásként kölcsönadja az egyik saját, A17 típusú tengeralattjáróját, hogy a lengyel haditengerészet azon gyakorlatozhasson.

Lengyelország jelenleg egyetlen, elavult tengeralattjáróval rendelkezik, amelyet 1985-ben építettek a Szovjetunióban.

A tengeralattjárók beszerzésére az Orka elnevezésű, a lengyel haditengerészet korszerűsítését célzó program keretében kerül sor, amelyet 2013-ban indítottak el, majd 2022-ban aktualizáltak.

A hétfőn aláírt szerződés értelmében Svédország egyéb beruházásokat is végrehajt a lengyel iparban.

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