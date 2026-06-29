Aláírták: modern tengeralattjáró-flottát rak össze a NATO egyik legerősebb tagja, van honnan építkezni

Három A26 Blekinge típusú svéd tengeralattjáró beszerzéséről szóló szerződést írtak alá hétfőn Gdynia lengyel kikötővárosban, Donald Tusk lengyel és Ulf Kristersson svéd kormányfő jelenlétében.

A szerződés aláírására a több miniszter részvételével rendezett lengyel-svéd kormányközi egyeztetés során került sor.

Mind Tusk, mind Kristersson történelmi jelentőségűnek minősítette a szerződést, és kiemelték annak szerepét a két ország védelmi együttműködésében.

Annak ellenére, hogy Svédország viszonylag nemrég csatlakozott a NATO-hoz,

a Balti-tengeren folytatott szövetséges együttműködés "minőségileg megváltoztatta a biztonsági helyzetet"

- fogalmazott Tusk. Aláhúzta: Kristerssonnal egyetértenek a térség helyzetét érintő témákban, és mindkét ország "elszántan támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben".

Pal Jonson svéd védelmi miniszter a Gdyniában rendezett sajtókonferencián megerősítette:

Svédország cserében Piorun hordozható légvédelmi rakétavetőket szerez be Lengyelországtól,

és megállapodást írnak alá a lengyel katonai hajógyárban építendő tengeri mentőhajó beszerzésére is.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly novemberben jelentette be a svéd tengeralattjárók beszerzését. Az elsőt 2030-ban, a másik kettőt a későbbi években szállítják le.

Hétfőn Kosiniak-Kamysz elmondta: az ügylet véglegesítése előtt, 2027-től Svédország áthidaló megoldásként kölcsönadja az egyik saját, A17 típusú tengeralattjáróját, hogy a lengyel haditengerészet azon gyakorlatozhasson.

Lengyelország jelenleg egyetlen, elavult tengeralattjáróval rendelkezik, amelyet 1985-ben építettek a Szovjetunióban.

A tengeralattjárók beszerzésére az Orka elnevezésű, a lengyel haditengerészet korszerűsítését célzó program keretében kerül sor, amelyet 2013-ban indítottak el, majd 2022-ban aktualizáltak.

A hétfőn aláírt szerződés értelmében Svédország egyéb beruházásokat is végrehajt a lengyel iparban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images