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Elindult a játszma, amitől sokan tartottak: Vucsics trükkös tervvel tarthatja meg a hatalmát a szomszédban
Globál

Elindult a játszma, amitől sokan tartottak: Vucsics trükkös tervvel tarthatja meg a hatalmát a szomszédban

Portfolio
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Több ezren vonultak utcára vasárnap a szerbiai Kraljevóban, hogy fenntartsák a nyomást Alekszandar Vucsics államfőn. Az elnök egy nappal korábban jelentette be, hogy heteken belül lemond, amivel utat nyit az előrehozott elnöki és parlamenti választások előtt - jelentette a CBC.

A tüntetők közül sokan elégedetten fogadták Vucsics bejelentését, de attól tartanak, hogy az elnök nem adja fel teljesen a hatalmát.

Elemzők szerint Vucsics megpróbálhat a miniszterelnöki posztért indulni, míg az elnöki székbe egy szövetségesét ültetheti, így továbbra is a kezében tarthatja az irányítást.

Vucsics, aki tizenkét éve van hatalmon miniszterelnökként vagy államfőként, hónapok óta küzd a diákok által vezetett demonstrációkkal. A tiltakozáshullámot az váltotta ki, hogy 2024 végén az újvidéki vasútállomáson leszakadt egy beton védőtető, és a tragédiában tizenhat ember életét vesztette. Az eset sokak szemében a Vucsics-kormányzat hozzá nem értésének és korrupciójának jelképévé vált. Az azóta tartó demonstrációk a legnagyobbak Szerbiában Szlobodan Milosevics 2000-es bukása óta, bár Vucsics minden korrupciós vádat visszautasít.

Elemzők szerint a következő hetek eseményeit Brüsszel és Moszkva is kiemelt figyelemmel kíséri. Az Európai Unió korábban elítélte a békés tüntetők elleni erőszakot, és aggodalmát fejezte ki a sajtószabadság, valamint az igazságszolgáltatás függetlensége miatt. Szerbia ugyan uniós tagjelölt ország, de Belgrád továbbra is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával, Vucsics pedig diplomáciailag igyekezett egyensúlyozni e viszonyok között.

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Az uniós csatlakozás előtt Szerbiának javítania kell a jogállamiság helyzetén – beleértve a szabad és tisztességes választások feltételeit –, fel kell számolnia a korrupciót és a szervezett bűnözést, össze kell hangolnia külpolitikáját az unióéval, valamint rendeznie kell kapcsolatát egykori tartományával, a 2008-ban függetlenné vált Koszovóval.

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