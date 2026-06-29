JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Felfedték az orosz hadsereg titkát: ezzel a taktikával vennék be az ukrán erődvárost
Globál

Felfedték az orosz hadsereg titkát: ezzel a taktikával vennék be az ukrán erődvárost

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az orosz TASzSz-nak nyilatkozott a frontvonalon zajló harcokról „Zadon” hívójelű parancsnok, aki a Déli Erőcsoport 4. Dandárjában teljesít szolgálatot.

Oroszország nagy erőkkel igyekszik bevenni a Donyeck megyei Konsztantyinivka városát, a jelentések szerint kisebb sikereket már elértek a műveletek során, a település déli részére már kitűzték az orosz zászlót. A háborút megelőzően még mintegy 60 ezer fős település bevétele kulcsfontosságú lehet Moszkva számára, mivel ezzel még egy „bástyáját” tudnák bevenni az ukrán „erődövből”, amely a Donbaszban megerősített településeket jelenti. A harci stratégiáról beszélt „Zadon”, elárulta, pontosan mit alkalmaznak a frontvonalon a haladás érdekében.

Kiemelte, hogy heves harckocsi és tüzérségi tűz előzi meg a műveleteket, ezt követően aknavetőkkel és drónokkal támadják az épületet, végül pedig következtek a támadó repülőgépek. A parancsnok szerint a gyalogosokra is kiemelt szerep hárul:

„Amikor azonosítjuk az ellenséget, egy sor intézkedést hajtunk végre: ágyútüzérség, tankok és aknavetők elfojtják az ellenséget. Ezt megelőzően a rohamosztagosok megközelítik és kedvező pozíciókat foglalnak el egy úgynevezett rohamhoz.”

Amint elérték ezt a pozíciót, parancsra megkezdődik az elfojtás. Egyszerűen fogalmazva, leszorítjuk őket, hogy ne tudják ablakokból irányítani, és ne tudják felülről találkozni a rohamosztagosokkal

Még több Globál

Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat

Ukrajnában bevált a technológia, most Putyin legfontosabb szövetségese is másolná a fegyvert

– mondta.

Azzal zárta, hogy amikor a gyalogosok rárontanak az épületre, akkor szerinte már nem marad más választása az ott maradt ukrán katonáknak azon kívül, hogy megadják magukat.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Thomas Krych/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Véres harcok árán haladnak az oroszok a fronton, Kijev mélyen az ellenséges területen vágott vissza – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility