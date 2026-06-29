Oroszország nagy erőkkel igyekszik bevenni a Donyeck megyei Konsztantyinivka városát, a jelentések szerint kisebb sikereket már elértek a műveletek során, a település déli részére már kitűzték az orosz zászlót. A háborút megelőzően még mintegy 60 ezer fős település bevétele kulcsfontosságú lehet Moszkva számára, mivel ezzel még egy „bástyáját” tudnák bevenni az ukrán „erődövből”, amely a Donbaszban megerősített településeket jelenti. A harci stratégiáról beszélt „Zadon”, elárulta, pontosan mit alkalmaznak a frontvonalon a haladás érdekében.

Kiemelte, hogy heves harckocsi és tüzérségi tűz előzi meg a műveleteket, ezt követően aknavetőkkel és drónokkal támadják az épületet, végül pedig következtek a támadó repülőgépek. A parancsnok szerint a gyalogosokra is kiemelt szerep hárul:

„Amikor azonosítjuk az ellenséget, egy sor intézkedést hajtunk végre: ágyútüzérség, tankok és aknavetők elfojtják az ellenséget. Ezt megelőzően a rohamosztagosok megközelítik és kedvező pozíciókat foglalnak el egy úgynevezett rohamhoz.”

Amint elérték ezt a pozíciót, parancsra megkezdődik az elfojtás. Egyszerűen fogalmazva, leszorítjuk őket, hogy ne tudják ablakokból irányítani, és ne tudják felülről találkozni a rohamosztagosokkal

– mondta.

Azzal zárta, hogy amikor a gyalogosok rárontanak az épületre, akkor szerinte már nem marad más választása az ott maradt ukrán katonáknak azon kívül, hogy megadják magukat.

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