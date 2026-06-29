Foghatja a fejét Putyin: egyre nagyobb a baj, lassan egész Oroszországban érezni a bénító hiányt

A legszigorúbb korlátozásokat a megszállt ukrajnai területeken, Dél-Oroszország túlnyomó részén, valamint Szibériában vezették be.
Csupán Moszkva és néhány távoli régió mentesül a hivatalos intézkedések alól, bár a fővárosban is előfordulnak bezárt töltőállomások és hosszú sorok.
Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap elismerte, hogy az ukrán dróncsapások miatt egyes régiókban üzemanyaghiány alakult ki, ám hangsúlyozta, hogy Oroszország ura a helyzetnek.
A 2014-ben annektált Krím félszigeten az ukrán erők az elmúlt hetekben az ellátási útvonalakat támadták, saját közlésük szerint azért, hogy megzavarják az orosz hadsereg logisztikai támogatását. A helyi hatóságok felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést a lakossági fogyasztók számára, emellett korlátozták a munkaidőt, a tömegközlekedést, valamint a kávézók nyitvatartását is.
Hétfőn Szevasztopolban, a Krím legnagyobb városában csak korlátozott mennyiségben lehetett benzint kapni,
az autósok pedig literenként 189 rubeles áron – a megszokott ár csaknem háromszorosáért – álltak sorba érte.
Az üzemanyaghiány a délkelet-ukrajnai határhoz közeli Doni-Rosztovot is sújtja. Egyes kutakon a töltőpisztolyokra "nincs üzemanyag" feliratú papírokat ragasztottak, máshol pedig az értékesítés átmeneti szüneteltetéséről tájékoztatták a fogyasztókat. Egy helyi lakos elmondta, hogy korábban futárként dolgozott, de a benzinhiány miatt kénytelen volt feladni a munkáját.
Moszkvában, ahol egy hete egy ukrán dróntámadás következtében felrobbant egy kőolaj-finomító, a nagy állami olajvállalatok kútjain az árak nagyjából stabilak maradtak. A főváros egyes részein azonban így is sorok alakultak ki, és néhány magánbenzinkúton az árak több mint 10 százalékkal, literenként nagyjából 80 rubelre emelkedtek.
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