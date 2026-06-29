Gyökeres fordulatot vehet Európa vezető hatalma: kiderült, mivel kavarná fel az állóvizet a leendő miniszterelnök

Tíz évre szóló életszínvonalemelő programot jelentett be és a jelenleg Londonban koncentrálódó hatalmi jogkörök radikális decentralizációját hirdette meg Andy Burnham, a brit miniszterelnöki tisztség legesélyesebb várományosa.

Manchester volt polgármestere, aki várhatóan három hét múlva átveszi a kormányzó Munkáspárt vezetését és a miniszterelnöki posztot a leköszönő Keir Starmertől, hétfői programadó beszédében

az ország újraiparosítását helyezte az életszínvonal emelését célzó cselekvési terv középpontjába.

Burnham szerint Westminster és a kormányzati bürokráciának otthont adó Whitehall működésképtelenné vált, de ez nem mehet így tovább. A Sky News tudósítása alapján kijelentette:

az igazság a következő: az ország túl sok időt tölt vitatkozással, és túl keveset cselekvéssel.

Majd hozzátette: az önkormányzatok és a központi kormány között rendkívül egyenlőtlen az erőforrások elosztása, ami gátolja a gazdasági növekedést.

Ha az önkormányzatok nem tudják kijavítani a kátyúkat, milyen eséllyel kezdeményeznek nagy regenerációs programokat indítsanak el a növekedés beindítása érdekében?

- érvelt Burnham.

Elmondta azt is, hogy a modernkori brit politikatörténetben példátlan decentralizációval Londonból az ország más térségeibe kíván döntési jogköröket áthelyezni, és "az újrahuzalozott Nagy-Britannia idegközpontja" Észak-Anglia, mindenekelőtt Manchester lesz. Ám a londoni várostérség például az oktatáspolitika területén szerezhet plusz hatásköröket.

Burnham "manchesterizmusnak" nevezte az elképzelést, és úgy fogalmazott: szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a gazdasági növekedés az eddigi erőcentrumokra összpontosul, és ezekből "szivárog le valamennyi" az elhanyagolt, elfeledett országrészekbe.

A munkáspárti politikus szerint Nagy-Britannia a világ egyik legnagyobb mértékben központosított országa a kormányzati döntési jogkörök szempontjából. Ráadásul e túlközpontosított hatalmi centrumon belül is más-más irányokba húzó frakciók, minisztériumok küzdenek egymással - tette hozzá.

Burnham kijelentette: célja a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal működésének kiterjesztése helyi szintekre, és

ebben a Manchesterben felállítandó "Number 10 North" kap majd főszerepet.

Ez a hivatal a közművek reformjáért, az újraiparosításért, illetve a települések fellendítéséért fog felelni. A kormányfői poszt várományosa megígérte, hogy "lézernyalábszerűen" összpontosítja majd figyelmét a gazdasági növekedésre és az újjáépítésre.

Burnham emellett a legnagyobb szociálislakás-építési programra tett ígéretet a második világháború óta, ugyanakkor kiemelte:

a manchesterizmus költségvetési stabilitást is jelent,

biztosítva az üzleti szereplők számára a bizalmat, hogy befektessenek, még ha az állam be is avatkozik, "ahol szükséges".

Keir Starmer egy hete jelentette be távozási szándékát a Munkáspárt és a kormány éléről, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a Munkáspárt és a kormány éléről.

Starmer legesélyesebb és eddig egyetlen utódjelöltje Andy Burnham.

A Munkáspárt szabályzata szerint a vezetői posztra azok pályázhatnak, akiket a londoni alsóház munkáspárti frakciójának 20 százaléka – a jelenlegi létszám alapján 81 képviselő – támogat. A frakció tagjai közül eddig 201-en jelezték, hogy a volt manchesteri polgármestert szeretnék a Labour vezetői tisztségében és a kormányfői székben látni, és ha addig nem jelentkezik új jelölt, akkor Andy Burnham július 20-án átveheti mindkét posztot Starmertől.

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