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Irán szerint nem lesznek közvetlen tárgyalások az USA-val

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Irán cáfolta, hogy közvetlen tárgyalások kezdődnének az Egyesült Államokkal a közeljövőben. Eszmáíl Bagái iráni külügyi szóvivő megerősítette, hogy iráni szakértők Katarba utaznak a héten, de a látogatásnak szerinte nincs köze az ott tartózkodó amerikai tisztségviselőkhöz.

Eszmáíl Bagái iráni külügyi szóvivő hétfőn cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a közeljövőben közvetlen tárgyalások kezdődnének Irán és az Egyesült Államok között. A szóvivő ugyanakkor megerősítette, hogy egy iráni szakértői delegáció a héten Katarba utazik, ám jelezte, hogy a vizitnek nincs köze az országban tartózkodó amerikai tisztségviselőkhöz.

A szóvivő rámutatott, hogy Teherán egyelőre nem kezdett egyeztetéseket egy végleges megállapodásról, mivel a folyamat előfeltétele a korábbi szándéknyilatkozatban rögzített pontok végrehajtása.

Bagái hangsúlyozta, hogy a dokumentumban foglalt kötelezettségek teljesítése jelenleg az iráni fél legfontosabb prioritása.

Forrás: Reuters

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