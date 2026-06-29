Jelentett a katonai hírszerzés: sokkal súlyosabb veszteségeket szenvedett a diktatúra Kurszknál, mint eddig ismert volt

A HUR által közzétett 7000 fős adat meghaladja a korábbi dél-koreai és brit hírszerzési becsléseket, amelyek mintegy 6000 főre tették az észak-koreai katonák halottakban és sebesültekben mért veszteségeit a kurszki térségben.
A veszteségek az ukrán hadsereg 2024 augusztusa és 2025 márciusa közötti, oroszországi területre indított offenzívájához köthetők. Az ukrán erők egy meglepetésszerű hadművelet során jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá, mígnem a logisztikai és utánpótlási nehézségek visszavonulásra kényszerítették őket. A kurszki összecsapásokban részt vevő ukrán katonák beszámolói szerint
az észak-koreaiak kezdetben felkészületlenek voltak a modern drónhadviselésre, ám gyorsan alkalmazkodtak, és fegyelmezetten harcoltak.
Phenjan hivatalosan nem nyilatkozott az Oroszországban elszenvedett katonai veszteségeiről. Az ukrán hírszerzés szerint az észak-koreai vezetés szándékosan igyekszik eltitkolni az ukrán védelmi erők elleni harcokban elesett vagy megsérült katonák valós számát.
A legfrissebb adatok azt követően láttak napvilágot, hogy a két autoriter állam két évvel ezelőtt aláírta az átfogó stratégiai partnerségi megállapodást, amelyben kölcsönös védelmi segítségnyújtást vállaltak külső támadás esetére. A nyugati szankciók által elszigetelt két atomhatalom kapcsolata így egyre szorosabbá válik. A dél-koreai Jonhap hírügynökség hírszerzési forrásokra hivatkozva korábban arról számolt be, hogy 2026 elején mintegy 11 000 észak-koreai katona állomásozott a kurszki területen.
A HUR értesülései szerint Oroszország 2026 elején növelte az Észak-Koreából importált hadianyagok, fegyverek és katonai eszközök mennyiségét, amelyek között elsősorban 122 és 152 milliméteres tüzérségi lövedékek, valamint ballisztikus rakéták szerepelnek. Az ukrán hírszerzés elemzése alapján ez
a katonai partnerség mindkét fél számára előnyös,
mivel Moszkva így enyhíteni tudja az élőerő- és lőszerhiányát, Phenjan pedig cserébe modern technológiai segítséget kap rakéta- és nukleáris programjainak fejlesztéséhez.
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