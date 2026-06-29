Kibukott több titkos terv az orosz-ukrán háborúra: maga az elnök fedte fel a részleteket

Az orosz elnök közölte, hogy az egyik felvetés szerint mindkét félnek le kellene állítania a mélységi, az ellenséges hátországot érő csapásokat. Hozzátette, hogy ez szerinte azért merült fel, mert
az ukrán területek elleni orosz támadások jóval erősebbek, hatékonyabbak és pusztítóbbak, így valóban súlyos következményekkel járnak.
Egy másik javaslat értelmében a hadműveleteket mindössze négy térségre korlátoznák. Ez azt jelentené, hogy a harcok csak Herszon és Zaporizzsja megyében, valamint a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság területén folytatódnának, miközben az összes többi frontszakaszon beszüntetnék a katonai tevékenységet.
Putyin úgy véli, ennek a javaslatnak a hátterében az ukrán hadsereg katasztrofális létszámhiánya áll. Kifejtette, hogy ha Oroszország elfogadná ezt a megállapodást, Ukrajna kivonhatná csapatait Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Szumi megyékből, valamint az államhatár bizonyos szakaszairól, hogy azokat a fent említett négy régióba csoportosítsa át. Bár az orosz elnök megjegyezte, hogy
ez nem szerepel a terveiben, állítása szerint minden ukrán oldalról érkező javaslatot gondosan mérlegel.
Az orosz államfő ismét hangoztatta a megszokott narratívát, amely szerint az orosz erők a teljes frontvonalon előrenyomulnak. Állítása szerint már alig több mint tíz kilométerre állnak Szumi városától, Kupjanszktól pedig mindössze két és fél, illetve négy-öt kilométeres távolságra vannak attól a határtáblától, amelynél Zelenszkijt 2025 decemberében lefényképezték. Putyin hangsúlyozta, hogy csapatainak fő célja a Donyec-medence (Donbasz) és az oroszok által Újoroszországnak (Novorosszija) nevezett területek teljes megszállása – amelyet ő felszabadításnak nevezett –, arról azonban nem ejtett szót, hogy ezt a célt négy éve nem sikerült elérniük.
Címlapkép forrása: EU
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