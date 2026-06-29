Komoly döntést hozott az Egyesült Államok: jelentős fejlesztést kapnak az európai partnerek csúcsvadászai

A fejlesztésnek köszönhetően a brit és az olasz F-35-ösök a saját, nemzeti igények alapján kiválasztott fegyverzettel repülhetnek, ami jelentősen növeli a műveleti rugalmasságot.

A megállapodás a fegyverintegrációs folyamatot a kezdeti rendszerfelülvizsgálati szakasztól egészen a fejlesztési tesztelési fázisig fedi le. A Joint Strike Fighter program keretében az Egyesült Államok négy olyan szerződéses tételt ítélt oda, amelyek kifejezetten a brit és az olasz igényekre szabott fegyverrendszerek integrációját támogatják.

A munkálatok részeként egy egységes taktikai adatrögzítőt is beépítenek az F-35-ös mindhárom változatába – az F-35A, F-35B és F-35C típusokba egyaránt. Ez a fejlesztés hatékonyabbá teszi a küldetések elemzését, és megalapozza a jövőbeli képességfejlesztéseket.

A beszerzés nem új repülőgépek vásárlására irányul, hanem a meglévő és a jövőben hadrendbe álló flották harci képességeit bővíti.

Mivel a modern légi hadviselés mindinkább a szoftveres megoldásokon alapul, az új fegyverek integrációja a Block 4 modernizációs program egyik legfontosabb stratégiai elemévé lépett elő.

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