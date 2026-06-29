Lépett Oroszország: teljesen átépítik a legmodernebb harckocsikat az ukrajnai háború tapasztalatai alapján

A korszerűsítés célja, hogy a nehézpáncélosok az ukrajnai harcok tapasztalatai nyomán is hatékonyak maradjanak az FPV-drónokkal és a precíziós irányítású fegyverekkel szemben.
Nyikolaj Volobujev, a Rosztyek vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a katonák tapasztalatait egyaránt felhasználják a meglévő haditechnikai eszközök korszerűsítésére és az új típusok fejlesztésére. Elméletben ez azt jelenti, hogy T-90M pácélzatát és elektronikus harcászati rendszereit az Uralvagonzavod az Ukrajnában tapasztalt új fenyegetésekhez igazítja.
Ez a megközelítés a nyugati hadseregeknél megszokott adaptációs modellhez áll közelebb,
amelyben a harctéri tapasztalatok gyors mérnöki módosításokká, a túlélőképességet javító kiegészítőkké és feladatspecifikus védelmi csomagokká alakulnak át.
A bejelentett csomag legfontosabb eleme a harckocsi elektronikai hadviselési rendszerének jelentős megerősítése. A T-90M esetében ez a rendszer elsősorban a kisméretű pilóta nélküli repülőeszközök és az FPV-drónok irányító-, navigációs és célzójeleinek zavarását szolgálja, megakadályozva, hogy azok eltalálják a toronytetőt, a motorteret vagy a harckocsitest hátsó részét.
A védelem szempontjából ez a megoldás egyfajta zavaráson alapuló, úgynevezett "soft-kill" dróntelhárító képességként értelmezhető. Az orosz katonai doktrína szerint a rádióelektronikai zavarás célja a felderítő és csapásmérő rendszerek hatékonyságának megtörése.
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