Lesújtó helyzetben az orosz hadsereg, nukleáris feszültség pattant ki – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Pekingbe, a kínai fővárosba utazott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, hogy ott Hszi Csin-ping kínai államfővel találkozzon.

Kína és Fehéroroszország szilárd barátok. Kapcsolataink kiállták a nemzetközi turbulencia próbáját, és barátságunk csak erősödik. Együttműködésünk sokrétű, lépést tart a korral, és folyamatosan új eredményeket hoz

- jelentette ki a házigazda, valamint hozzátette, hogy a két ország kapcsolatai történelmi csúcsponton vannak.

(TASzSz)