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Lesújtó helyzetben az orosz hadsereg, nukleáris feszültség pattant ki – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Lesújtó helyzetben az orosz hadsereg, nukleáris feszültség pattant ki – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

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Az Oroszország és Ukrajna közötti háború ötödik évéhez közeledve egyre riasztóbb adatok látnak napvilágot Moszkva veszteségeiről - számolt be a The New York Post.  Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova szerint Finnország lépése politikai és katonai-technikai választ igényel Oroszországtól – közölte a TASzSz. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Pattanásig feszült a helyzet Oroszország határánál egy váratlan nukleáris döntés miatt

Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova szerint Finnország lépése politikai és katonai-technikai választ igényel Oroszországtól – közölte a TASzSz.

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Pattanásig feszült a helyzet Oroszország határánál egy váratlan nukleáris döntés miatt
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Jelentett a katonai hírszerzés: sokkal súlyosabb veszteségeket szenvedett a diktatúra Kurszknál, mint eddig ismert volt

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) adatai szerint az észak-koreai csapatok jóval több veszteséget szenvedtek el az orosz erők oldalán harcolva a kurszki területen, mint korábban ismert volt - jelentette a Kyiv Independent.

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Jelentett a katonai hírszerzés: sokkal súlyosabb veszteségeket szenvedett a diktatúra Kurszknál, mint eddig ismert volt
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Ukrajna ki tudja lőni az oroszok félelmetes szuperrakétáját, de van ezzel egy komoly probléma

Jurij Ihnat, az ukrán légierő kommunikációs osztályának vezetője szólalt meg az orosz Cirkon rakéták megsemmisítésével kapcsolatban – írja az RBK.

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Ukrajna ki tudja lőni az oroszok félelmetes szuperrakétáját, de van ezzel egy komoly probléma
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Lépett Oroszország: teljesen átépítik a legmodernebb harckocsikat az ukrajnai háború tapasztalatai alapján

Az orosz hadiipari óriás, a Rosztyek bejelentette, hogy a frontvonalbeli tapasztalatok alapján újabb fejlesztési szakaszba lépett a T-90M harckocsik korszerűsítése. A TASZSZ állami hírügynökség 2026. június 23-i beszámolója szerint a modernizáció fókuszában a megerősített elektronikai hadviselési képességek, a kiegészítő páncélzat és a felülről támadó drónok elleni védelem áll - tudósított az Army Recognition.

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Lépett Oroszország: teljesen átépítik a legmodernebb harckocsikat az ukrajnai háború tapasztalatai alapján
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Öt ember halt meg Dnyipróban

Az éjszaka Oroszország az ukrán városokat támadta, köztük Dnyiprót is. A helyi hatóságok jelentése szerint mintegy öten vesztették életüket a becsapódások következtében.

(EuroMaidan Press)

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Bogodarovka bevételét jelentették az oroszok

Az orosz védelmi minisztérium Bogodarovka falu bevételéről adott győzelmi jelentést. A beszámolók hitelességét éppen a hétvégén kérdőjelezték meg:

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Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket

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Lesújtó számok jelentek meg az orosz hadseregről: Putyin hamarosan úgy érezheti, már nincs vesztenivalója

Az Oroszország és Ukrajna közötti háború ötödik évéhez közeledve egyre riasztóbb adatok látnak napvilágot Moszkva veszteségeiről - számolt be a The New York Post.

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Lesújtó számok jelentek meg az orosz hadseregről: Putyin hamarosan úgy érezheti, már nincs vesztenivalója
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Megdöbbentő blama: Moszkva el akarta rejteni a titkos katonai bázisokat, de ezzel sikerült nyilvánosságra hozni azokat

Az EuroMaidan Press írta meg, hogy több ország újságírója közösen felfedte a Moszkva lépése után a katonai telephelyeket.

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Megdöbbentő blama: Moszkva el akarta rejteni a titkos katonai bázisokat, de ezzel sikerült nyilvánosságra hozni azokat
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209 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok

Az éjszaka folyamán folytatódtak az ukrán dróntámadások az orosz célpontok ellen, a jelentések szerint mintegy 209 eszközt sikeresen hatástalanított a légvédelem. Arról nem számoltak be, hogy összesen hány ellenséges eszköz támadt az országra, vagy az Ukrajnában elfoglalt részekre, de a Krímen és Herszon megyében jelentkező áramszünetek miatt ott találatokat is lehet sejteni.

(Gazeta)

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Kibukott több titkos terv az orosz-ukrán háborúra: maga az elnök fedte fel a részleteket

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy interjúban kijelentette, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való találkozóra vonatkozó felhívások mellett új javaslatokat is kapott az ukrajnai háború lezárására - tudósított az Ukrajinszka Pravda.

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Kibukott több titkos terv az orosz-ukrán háborúra: maga az elnök fedte fel a részleteket
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Putyin egyik legfontosabb embere alaposan beárazta, mennyit érnek a hagyományos egységek a háborúban

Viszonylag ritkábban szólal meg a nyilvánosság előtt Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter, aki most a katonai tudósítók előtt fejtegette a meglátásait – írja a Ria Novosztyi.

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Putyin egyik legfontosabb embere alaposan beárazta, mennyit érnek a hagyományos egységek a háborúban
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Lukasenka Hszi Csin-pinggel találkozott

Pekingbe, a kínai fővárosba utazott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, hogy ott Hszi Csin-ping kínai államfővel találkozzon.

Kína és Fehéroroszország szilárd barátok. Kapcsolataink kiállták a nemzetközi turbulencia próbáját, és barátságunk csak erősödik. Együttműködésünk sokrétű, lépést tart a korral, és folyamatosan új eredményeket hoz

- jelentette ki a házigazda, valamint hozzátette, hogy a két ország kapcsolatai történelmi csúcsponton vannak.

(TASzSz)

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108 drón

- Kijev szerint ez a mérlege a ma hajnalig tartó orosz légitámadásnak Ukrajna ellen. A jelentések szerint összesen 7 irányból. A légvédelem összesen 82 támadó eszközt hatástalanított, de 11 helyről összesen 25 detonációt jelentettek.

(RBK)

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Putyin szerint amerikai képviselők érkeznek Oroszországba

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy beszélgetés során kifejtette, hogy az amerikai kormányzat képviseletében több ember is érkezik Moszkvába, hogy megbeszéléseket folytassanak. A látogatásuk akkor lesz napirenden, amikor az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések lezárulnak. Neveket nem árult el, ugyanakkor annyit elmondott, hogy olyan tisztviselőkről van szó, akik már több alkalommal is jártak az orosz fővárosban, ezért nem ismeretlen számukra a terep.

(Gazeta)

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Felfedték az orosz hadsereg titkát: ezzel a taktikával vennék be az ukrán erődvárost

Az orosz TASzSz-nak nyilatkozott a frontvonalon zajló harcokról „Zadon” hívójelű parancsnok, aki a Déli Erőcsoport 4. Dandárjában teljesít szolgálatot.

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Felfedték az orosz hadsereg titkát: ezzel a taktikával vennék be az ukrán erődvárost
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Ukrajnában bevált a technológia, most Putyin legfontosabb szövetségese is másolná a fegyvert

Putyin legszorosabb szövetségese az eddigieknél jóval nagyobb részt vállalna az orosz-ukrán háború eszközeinek felderítésében – számolt be a Defense Express.

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Ukrajnában bevált a technológia, most Putyin legfontosabb szövetségese is másolná a fegyvert
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Újra megindult a forgalom a Krími hídon

Az orosz hatóságok szerint újraindulhatott a forgalom a Krími hídon, bár azt nem közölték, hogy korábban miért kellett leállítani a közlekedést az átkelőn. Az éjszaka folyamán ukrán drónok támadták a félszigetet, ezért vélhető, hogy biztonsági intézkedésként itt sem közlekedhettek a járművek.

(Gazeta)

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Herszon megye megszállt részein áramszünetek voltak

Az Ukrajna déli részén fekvő Herszon megyéből szintén áramszüneteket jelentettek az oroszok. Vlagyimir Saldo kormányzó tisztázta a helyzetet:

A Herszoni régió összes járásában áramszünet van. Az energiaszolgáltatók és a katasztrófavédelmi szolgálatok már a helyszíneken dolgoznak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áram mielőbb visszaálljon otthonainkba

- mondta.

(TASzSz)

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Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki

Több száz perui férfit csábítottak az orosz hadseregbe olyan közösségi médiás hirdetésekkel és helyi toborzói ígéretekkel, amelyek jól fizető civil munkákat – például szakácsi, sofőri vagy biztonsági őri állásokat – kínáltak Oroszországban - tudósított a CNN.

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Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki
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A Krímen ismét áramszünetek voltak

A félsziget több területén is áramszüneteket regisztráltak az éjszaka folyamán, az ukránok ismét a területet támadták. A jelentések szerint detonációkat regisztráltak a Krím több területén is, főként Szevasztopolban.

(RBK)

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Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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