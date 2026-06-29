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Lesújtó számok jelentek meg az orosz hadseregről: Putyin hamarosan úgy érezheti, már nincs vesztenivalója
Globál

Lesújtó számok jelentek meg az orosz hadseregről: Putyin hamarosan úgy érezheti, már nincs vesztenivalója

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Az Oroszország és Ukrajna közötti háború ötödik évéhez közeledve egyre riasztóbb adatok látnak napvilágot Moszkva veszteségeiről - számolt be a The New York Post.

A becslések szerint egy frissen besorozott katona a kiképzőtáborba érkezésétől a harctéri halálig átlagosan mindössze tíz naptól három hétig él. Az orosz hadvezetés eközben kétségbeesetten keres újabb embereket a frontra. Bár a hatóságok szerint 2025 végéig több mint 420 ezer új, egyéves szerződéses katonát toboroztak, még az állami média is elismeri, hogy

ez a szám idén mintegy 30 százalékkal visszaesett.

A katonai bloggerek szerint Oroszország továbbra is napi 800–1000 önkéntes szerződéses katonát toboroz, akiket sok esetben alig néhány napos harci kiképzés után küldenek a frontra. A havi átlagos veszteség mára meghaladja a 30 ezer főt, a nyugati források pedig a háború 2022 februári kezdete óta összesen több mint egymillió orosz áldozatot és sérültet tartanak nyilván. Frankopan becslései szerint Oroszország jelenleg minden egyes ukrán veszteségre nyolc saját veszteséggel felel.

Az utánpótlás akadozása miatt Moszkva egyre vonzóbb ajánlatokkal csábítja az önkénteseket. A belépési jutalom elérheti a 80 ezer dollárt, míg az adósságelengedés mértéke akár a 140 ezer dollárt is megközelítheti. Összehasonlításképpen az orosz átlagbér havonta mindössze nagyjából 1000 dollár, a távoli régiókban pedig, ahonnan jellemzően toboroznak, ennél is lényegesen alacsonyabb.

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Az óriási orosz veszteségekért elsősorban a katonai drónok látványos térnyerése felelős, amelyek Ukrajna leghatékonyabb fegyvereivé váltak.

Kijev emellett egyre mélyebben mér csapásokat orosz területekre, amivel többek között Moszkva legnagyobb olajfinomítóját is megbénította. A Reuters becslése szerint az ukrán dróntámadások naponta mintegy 700 ezer hordóval csökkentették Oroszország finomítói kapacitását, és a régiók több mint felében már üzemanyagjegyet vezettek be, ami különösen sajátos helyzet a világ harmadik legnagyobb üzemanyaggyártójánál.

Oroszország ma az állami költségvetésének több mint felét fordítja a hadseregre, a szakértők szerint pedig a gazdaság az összeomlás szélén áll. Egy Alekszandr Lunyin néven ismert orosz blogger, aki maga is ukrajnai veterán, azzal vádolta a parancsnokokat, hogy rendszeresen kínozzák saját katonáikat, és lázadás veszélyére figyelmeztetett. Frankopan szerint azonban

egy forradalom valószínűtlen, ehelyett inkább az a veszély fenyeget, hogy Putyin úgy érezheti, a helyzet fokozásával már nincs sok vesztenivalója.

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Címlapkép forrása: Vladimir Shevchenko/Anadolu via Getty Images

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