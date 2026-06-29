Megdöbbentő blama: Moszkva el akarta rejteni a titkos katonai bázisokat, de ezzel sikerült nyilvánosságra hozni azokat

Az orosz vezetés vélhetően el akarta rejteni a térképeken a szigorúan titkos katonai létesítményeket, méghozzá homályosított kép jelent meg a Yandex térképén az említett helyeken. A lépés az elképzeléssel szemben pontosan elletétes hatást ért el, ezzel ugyanis

az orosz vezetés nyilvánvalóvá tette, hogy hol vannak a kulcsfontosságú katonai célpontok az országban.

Az elmosódott foltok összeszámolását követően egy északi kutatócsoport azok nagy részét a hadiipari konszernekhez sorolta. Moszkva azt követően határozott a lépés mellett, hogy az ukrán drónok egyre mélyebben kezdtek behatolni Oroszország területére.

Összesen 119 olyan területet azonosítottak, amely a térképen hirtelen elmosódottan jelent meg. A Yandexen ez új eljárás, korábban nem volt példa hasonló kisatírozásra. A szakértők ugyanakkor felhívják arra figyelmet, hogy lényegében ezzel árulta el magát az orosz vezetés, ezt nevezik „Streisand-effektusnak”. Ennek az e lényege, hogy a rejtési szándékkal éppen felhívja magára a figyelmet, és kézenfekvőbb lett volna, ha mindezt nem teszik meg.

A csoport pontosan azonosította a takarni kívánt pontokat:

31 kapcsolódik a hadiiparhoz,

29 légibázist azonosítottak,

16 légvédelmi, radar- és kommunikációs helyszín

12 haditengerészeti bázis, hajógyár és javítótelep

11 logisztikai, üzemanyag- és lőszerraktár

6 helyőrség és kiképzőtér

4 nukleáris fegyverrel rendelkező telephely

4 űrtevékenységi helyszín

3 atomerőmű vagy nukleáris energiakutató telephely

3 ismeretlen rendeltetésű katonai helyszín

Az esetben az a különös, hogy már nem először fordul elő: 2024-ben, amikor az ukránok a rjazanyi olajfinomítót vették célba, akkor hirtelen elhomályosodott a térképen az üzem. Már ekkor felhívták az országban a figyelmet arra, hogy ezzel éppen ellentétes hatást értek el, és lényegében felfedtek egy stratégiai célpontot. Elemzők kiemelték, hogy feleslegesek a hasonló lépések, mivel más térképszolgáltatóval könnyedén felfedhetőek a homályosítások, ráadásul saját műholdakkal is meg tudják figyelni azokat.

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