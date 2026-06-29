Megdöbbentő blama: Moszkva el akarta rejteni a titkos katonai bázisokat, de ezzel sikerült nyilvánosságra hozni azokat

Az orosz vezetés vélhetően el akarta rejteni a térképeken a szigorúan titkos katonai létesítményeket, méghozzá homályosított kép jelent meg a Yandex térképén az említett helyeken. A lépés az elképzeléssel szemben pontosan elletétes hatást ért el, ezzel ugyanis
az orosz vezetés nyilvánvalóvá tette, hogy hol vannak a kulcsfontosságú katonai célpontok az országban.
Az elmosódott foltok összeszámolását követően egy északi kutatócsoport azok nagy részét a hadiipari konszernekhez sorolta. Moszkva azt követően határozott a lépés mellett, hogy az ukrán drónok egyre mélyebben kezdtek behatolni Oroszország területére.
Összesen 119 olyan területet azonosítottak, amely a térképen hirtelen elmosódottan jelent meg. A Yandexen ez új eljárás, korábban nem volt példa hasonló kisatírozásra. A szakértők ugyanakkor felhívják arra figyelmet, hogy lényegében ezzel árulta el magát az orosz vezetés, ezt nevezik „Streisand-effektusnak”. Ennek az e lényege, hogy a rejtési szándékkal éppen felhívja magára a figyelmet, és kézenfekvőbb lett volna, ha mindezt nem teszik meg.
A csoport pontosan azonosította a takarni kívánt pontokat:
- 31 kapcsolódik a hadiiparhoz,
- 29 légibázist azonosítottak,
- 16 légvédelmi, radar- és kommunikációs helyszín
- 12 haditengerészeti bázis, hajógyár és javítótelep
- 11 logisztikai, üzemanyag- és lőszerraktár
- 6 helyőrség és kiképzőtér
- 4 nukleáris fegyverrel rendelkező telephely
- 4 űrtevékenységi helyszín
- 3 atomerőmű vagy nukleáris energiakutató telephely
- 3 ismeretlen rendeltetésű katonai helyszín
Az esetben az a különös, hogy már nem először fordul elő: 2024-ben, amikor az ukránok a rjazanyi olajfinomítót vették célba, akkor hirtelen elhomályosodott a térképen az üzem. Már ekkor felhívták az országban a figyelmet arra, hogy ezzel éppen ellentétes hatást értek el, és lényegében felfedtek egy stratégiai célpontot. Elemzők kiemelték, hogy feleslegesek a hasonló lépések, mivel más térképszolgáltatóval könnyedén felfedhetőek a homályosítások, ráadásul saját műholdakkal is meg tudják figyelni azokat.
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