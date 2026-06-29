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Megindult a felkészülés a jövő háborúira: pilóta nélküli fegyverrendszerrel újít a szigetország
Globál

Megindult a felkészülés a jövő háborúira: pilóta nélküli fegyverrendszerrel újít a szigetország

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A brit haditengerészet jelentős átalakítás előtt áll, miután a védelmi minisztérium 2026. június 29-én bejelentette, hogy legalább hat úgynevezett általános harci hajót (Common Combat Vessel – CCV) állít hadrendbe. Az új egységek a személyzet nélküli légi, felszíni és víz alatti eszközök parancsnoki központjaként működnek majd, amivel kiterjesztik a flotta hatótávolságát, egyúttal erősítik a NATO elrettentő erejét az Észak-Atlanti-óceánon és a sarkvidéki térségben tapasztalható, egyre aktívabb orosz tengeri jelenléttel szemben - közölte az Army Recognition.

A CCV-k várhatóan a 2030-as évek elején állnak szolgálatba.

Feladatuk a hagyományos és a személyzet nélküli eszközök összehangolása lesz a kiterjedt tengeri hadszíntéren.

Ez a program komoly fordulatot jelent a brit haditengerészet modernizációjában. A korábban tervezett Type 83 osztályú rombolók helyett London egy hibrid flottakoncepciót valósít meg, amely a hagyományos hadihajókat ötvözi az autonóm rendszerekkel. A védelmi tárca tervei szerint a CCV-k nyolc Type 26-os tengeralattjáró-elhárító és öt Type 31-es többcélú fregatt mellett fognak szolgálni. A flottát emellett a Type 91-es személyzet nélküli rakétarendszerek, a Type 92-es víz alatti érzékelők, a Type 93-as kategóriájú, rendkívül nagy méretű, személyzet nélküli tengeralattjárók (XLUUV), valamint a Type 94-es felderítő rendszerek egészítik majd ki.

A Type 45-ös rombolókkal ellentétben – amelyek esetében a harci képességeket egyetlen, rendkívül összetett és drága egységben összpontosítják – a CCV-t hálózatközpontú parancsnoki hajónak tervezik. Ez a típus egyszerre nagyszámú autonóm rendszert képes irányítani a levegőben, a tengerfelszínen és a víz alatt egyaránt. Ennek köszönhetően egy viszonylag kis létszámú legénység is hatalmas harci erőt tud koordinálni, miközben a felderítést, a célmegjelölést, az elektronikai hadviselést és a rakétacsapásokat az anyahajótól távol, nagy távolságokban hajthatják végre.

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