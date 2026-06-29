Megszólalt a WHO: véget ér a rémálom, nem a hantavírus lesz az új COVID

A hantavírus-járvány a végéhez közeledik - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.

"Spanyolországban és Hollandiában is lezárult a karantén és a megfigyelési időszak mindenki számára, beleértve az MV Hondius legénységének tagjait is" - írta vasárnap este az X közösségi platformon Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Hozzátette: a Dél-Afrikában azonosított két eset összes kontaktja számára is véget ért már a karantén, és további esetekről nem érkezett jelentés.

A hantavírusos esetek összlétszáma továbbra is 13, közülük hárman életüket vesztették. A helyzet stabil, és a járvány lassan a végéhez közeledik

- közölte Gebrejeszusz, aki arról is tájékoztatott, hogy a június 25-én 30 - egyéb esetekhez köthető - kontaktszemély volt még megfigyelés alatt.

A hantavírus-járvány, amely a Hondius luxus üdülőhajón tört ki, világszerte aggodalmat keltett. A hajó fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a járvány kitörésekor.

A WHO közlése szerint a járvány egy holland házaspárral kezdődhetett, amely még a hajóra szállás előtt Argentínában, a parton fertőződhetett meg a vírussal.

A rágcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén áprilisban kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet.

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