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Most akkor összeomlott az iráni tűzszünet, vagy sem? - Fontos részletek derültek ki
Globál

Most akkor összeomlott az iráni tűzszünet, vagy sem? - Fontos részletek derültek ki

MTI
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Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések - közölték amerikai tisztségviselők vasárnap.

Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a Hormuzi-szoros státusza szerepel majd.

A washingtoni kormányzati illetékesek a beszámoló szerint azt is közölték, hogy az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, leállítja a katonai akciókat.

Az Irán közelében állomásozó amerikai katonaság pénteken és szombaton is válaszcsapást intézet iráni célpontok ellen,

miután Irán területéről indított drón talált el mindkét napon egy-egy, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajót. Vasárnap iráni erők Kuvait és Bahrein területe ellen is támadást intéztek.

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Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a Hormuzi-szoros megnyitásáról gondoskodni.

Az Egyesült Államok és Irán között a közelmúltban aláírt egyetértési nyilatkozat kimondja, hogy biztosítani kell a Hormuzi-szoros szabad és akadálytalan forgalmát.

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