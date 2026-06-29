Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki

A beszámoló egy konkrét esetet említ példaként, egy 31 éves férfi történetén keresztül, aki 2026 elején váratlanul az orosz-ukrán háború frontvonalán találta magát. Azt hitte, hogy Oroszországban szakácsként fog dolgozni a hadseregnek és megszerezheti az ország papírjait is. Áprilisban végül megszakadt vele a kapcsolat, azóta az édesanyja semmit sem tud róla.

Hasonló történetekről számoltak be azok a családok is, amelyek hetek óta tüntetnek a limai orosz nagykövetség és a perui külügyminisztérium előtt. Rosa férje, egy 48 éves egykori börtönőr szintén biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba. A férfi üzenetei eleinte még megnyugtatóak voltak, később azonban már éhezésről, kíméletlen kiképzésről és állandó dróntámadásokról számolt be. Utolsó üzeneteinek egyikében azt írta, szerinte háborúba vitték őket, és a helyzet maga a pokol. Március 26-án jelentkezett utoljára, bajtársai szerint később egy dróntámadásban vesztette életét.

A toborzottak többsége szegény sorból származik, és keveset tud arról, mi vár rá a fronton.

Pedro Bravo, a perui külügyminisztérium munkatársa szerint a férfiak gyakran nélkülöznek, és nem látják át a nemzetközi helyzetet, ami megkönnyíti a megtévesztésüket. A családok ügyvédje, Percy Salinas becslése szerint legalább nyolcszáz perui harcol jelenleg Oroszország oldalán. Sokukat húszezer dolláros szerződéskötési bónusz és havi háromezer-négyezer dolláros fizetés ígéretével csábították el, a pénzt azonban a legtöbben sohasem kapták meg.

A jelenség nem korlátozódik Perura, az orosz hadsereg ugyanis számos fejlődő országból toboroz külföldi katonákat magas fizetés ígéretével. Korábban afrikai országokból és Nepálból is rengeteg férfit küldtek a frontvonalba. Kenya külügyminisztere márciusban Moszkvába utazott, hogy emberkereskedelemnek minősítve a toborzást követelje annak leállítását,

Nepál pedig megtiltotta az állampolgárainak a munkavállalási célú beutazást Oroszországba és Ukrajnába.

A perui ügyészség jelenleg harminchat olyan panaszt vizsgál, amelyek szerint az érintetteket hamis külföldi állásajánlatokkal csábították el azért, hogy fegyveres konfliktusban való részvételre kényszerítsék őket. A perui kormány legalább 247 alkalommal kérte Moszkvától állampolgárai adatainak átadását és hazatérésük biztosítását. Bravo szerint azonban a kormány keze meg van kötve, mert amint a katonák aláírták a szerződésüket, gyakorlatilag elérhetetlenné válnak. Guillermo, a megszállt Ukrajnában rekedt egykori perui katona törött térdkaláccsal, élelem és gyógyszer nélkül nyilatkozva elmondta, hogy vagy holtan kerül ki a háborúból, vagy megölik, így nincs kiút számára.

Címlapkép forrása: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images