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Pattanásig feszült a helyzet Oroszország határánál egy váratlan nukleáris döntés miatt
Globál

Pattanásig feszült a helyzet Oroszország határánál egy váratlan nukleáris döntés miatt

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Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova szerint Finnország lépése politikai és katonai-technikai választ igényel Oroszországtól – közölte a TASzSz.

Finnországban korábban felmerült, hogy feloldják az országban a korábbi, nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozást, ez pedig heves reakciót váltott ki Moszkvából. Zaharova reagált Helsinki kijelentésére, amely szerint készen áll csatlakozni a NATO nukleáris elrettentő erejéhez. A külügyi szóvivő szerint a finn parlament 125:61-es szavazása a feloldás mellett az „elmúlt évek russzofóbiájának a győzelme”.

Senki ne kételkedjen abban, hogy a [válasz]intézkedések időben és hatékonyan fognak megtörténni. Ennek fényében a finn népnek el kell gondolkodnia azon, hogy az elitjük által hozott döntés valóban növeli-e Finnország biztonságát

– tette hozzá fenyegetőleg.

Bár nem jelentette ki, hogy pontosan mit ért Moszkva válasza alatt, Moszkva burkoltan vagy nyíltan visszatérően nukleáris háborúval fenyeget az ukrajnai háború kirobbanása óta. A második világháborút követően a semleges álláspontot támogató Finnország éppen a növekvő orosz fenyegetés miatt határozott a NATO-hoz csatlakozás mellett, akárcsak a szomszédos Svédország.

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