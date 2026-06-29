Finnországban korábban felmerült, hogy feloldják az országban a korábbi, nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozást, ez pedig heves reakciót váltott ki Moszkvából. Zaharova reagált Helsinki kijelentésére, amely szerint készen áll csatlakozni a NATO nukleáris elrettentő erejéhez. A külügyi szóvivő szerint a finn parlament 125:61-es szavazása a feloldás mellett az „elmúlt évek russzofóbiájának a győzelme”.
Senki ne kételkedjen abban, hogy a [válasz]intézkedések időben és hatékonyan fognak megtörténni. Ennek fényében a finn népnek el kell gondolkodnia azon, hogy az elitjük által hozott döntés valóban növeli-e Finnország biztonságát
– tette hozzá fenyegetőleg.
Bár nem jelentette ki, hogy pontosan mit ért Moszkva válasza alatt, Moszkva burkoltan vagy nyíltan visszatérően nukleáris háborúval fenyeget az ukrajnai háború kirobbanása óta. A második világháborút követően a semleges álláspontot támogató Finnország éppen a növekvő orosz fenyegetés miatt határozott a NATO-hoz csatlakozás mellett, akárcsak a szomszédos Svédország.
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