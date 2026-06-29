Putyin egyik legfontosabb embere alaposan beárazta, mennyit érnek a hagyományos egységek a háborúban

A tárcavezető szerint teljesen átalakult a hadviselés, kifejezetten egy okra vezette ezt vissza:

A pilóta nélküli harci erőkben nem legénységek harcolnak, hanem egységek. Például, ha azt a feladatot kapják, hogy elszigeteljenek egy területet vagy elvágják az utánpótlási útvonalakat, akkor ezt teszik. A drónhasználatuk hatékonysága ... körülbelül háromszor magasabb, mint a hagyományos legénységeké

– mondta.

A beszélgetés során témaként még a frontvonalon zajló kommunikáció került elő, az ellenséges drónok elleni védekezési lehetőségeket vitatták meg, a folyamatban lévő katonai fejlesztések kerültek szóba, valamint a logisztikai támogatás kihívásait emlegették.

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