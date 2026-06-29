Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki
Több száz perui férfit csábítottak az orosz hadseregbe olyan közösségi médiás hirdetésekkel és helyi toborzói ígéretekkel, amelyek jól fizető civil munkákat – például szakácsi, sofőri vagy biztonsági őri állásokat – kínáltak Oroszországban - tudósított a CNN.
A Krímen ismét áramszünetek voltak
A félsziget több területén is áramszüneteket regisztráltak az éjszaka folyamán, az ukránok ismét a területet támadták. A jelentések szerint detonációkat regisztráltak a Krím több területén is, főként Szevasztopolban.
(RBK)
Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Annyira meleg lesz, hogy rendkívüli intézkedéseket hoztak Budapest egyik kerületében
A lakosságot együttműködésre kéri.
Akkora a baj Oroszországban, hogy már Putyin is kénytelen volt elismerni
Ígéreteket tett a jövőre vonatkozóan.
A keleti nagyhatalom megoldhatta a gyilkos drónok problémáját: ez mutathatja meg, mi lesz a jövő
Egyetlen katonai is tudja hordani.
Ezt Putyin nem teszi zsebre: alaposan szétszedték az orosz győzelmi jelentéseket
Rengeteg a veszteség.
Hírszerzési jelentés: újabb területen bukkanhatnak fel Moszkva „kis zöld emberkéi”
Az oroszok tesztelni akarnak.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
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