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Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”. Az Ukrajinszka Pravda írt Paweł Szota, a lengyel Külügyi Hírszerző Ügynökség (AW) vezetőjének kijelentéseiről. A hírszerzési vezető szerint Moszkva ismételten bevetheti a „kis zöld emberkéket” (ez az elnevezés a Krímben terjedt el, amikor jelöletlen zöld egyenruhás fegyveresek tűntek fel a félszigeten 2014-ben) ezúttal a Balti államokban, hogy tesztelje a NATO reakcióit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki

Több száz perui férfit csábítottak az orosz hadseregbe olyan közösségi médiás hirdetésekkel és helyi toborzói ígéretekkel, amelyek jól fizető civil munkákat – például szakácsi, sofőri vagy biztonsági őri állásokat – kínáltak Oroszországban - tudósított a CNN.

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A Krímen ismét áramszünetek voltak

A félsziget több területén is áramszüneteket regisztráltak az éjszaka folyamán, az ukránok ismét a területet támadták. A jelentések szerint detonációkat regisztráltak a Krím több területén is, főként Szevasztopolban.

(RBK)

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Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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