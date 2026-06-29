Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, terveket osztott meg a háború jövőjéről – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Öt ember halt meg Dnyipróban
Az éjszaka Oroszország az ukrán városokat támadta, köztük Dnyiprót is. A helyi hatóságok jelentése szerint mintegy öten vesztették életüket a becsapódások következtében.
Bogodarovka bevételét jelentették az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium Bogodarovka falu bevételéről adott győzelmi jelentést. A beszámolók hitelességét éppen a hétvégén kérdőjelezték meg:
Lesújtó számok jelentek meg az orosz hadseregről: Putyin hamarosan úgy érezheti, már nincs vesztenivalója
Az Oroszország és Ukrajna közötti háború ötödik évéhez közeledve egyre riasztóbb adatok látnak napvilágot Moszkva veszteségeiről - számolt be a The New York Post.
Megdöbbentő blama: Moszkva el akarta rejteni a titkos katonai bázisokat, de ezzel sikerült nyilvánosságra hozni azokat
Az EuroMaidan Press írta meg, hogy több ország újságírója közösen felfedte a Moszkva lépése után a katonai telephelyeket.
209 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok
Az éjszaka folyamán folytatódtak az ukrán dróntámadások az orosz célpontok ellen, a jelentések szerint mintegy 209 eszközt sikeresen hatástalanított a légvédelem. Arról nem számoltak be, hogy összesen hány ellenséges eszköz támadt az országra, vagy az Ukrajnában elfoglalt részekre, de a Krímen és Herszon megyében jelentkező áramszünetek miatt ott találatokat is lehet sejteni.
(Gazeta)
Kibukott több titkos terv az orosz-ukrán háborúra: maga az elnök fedte fel a részleteket
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy interjúban kijelentette, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel való találkozóra vonatkozó felhívások mellett új javaslatokat is kapott az ukrajnai háború lezárására - tudósított az Ukrajinszka Pravda.
Putyin egyik legfontosabb embere alaposan beárazta, mennyit érnek a hagyományos egységek a háborúban
Viszonylag ritkábban szólal meg a nyilvánosság előtt Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter, aki most a katonai tudósítók előtt fejtegette a meglátásait – írja a Ria Novosztyi.
Lukasenka Hszi Csin-pinggel találkozott
Pekingbe, a kínai fővárosba utazott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, hogy ott Hszi Csin-ping kínai államfővel találkozzon.
Kína és Fehéroroszország szilárd barátok. Kapcsolataink kiállták a nemzetközi turbulencia próbáját, és barátságunk csak erősödik. Együttműködésünk sokrétű, lépést tart a korral, és folyamatosan új eredményeket hoz
- jelentette ki a házigazda, valamint hozzátette, hogy a két ország kapcsolatai történelmi csúcsponton vannak.
(TASzSz)
Putyin szerint amerikai képviselők érkeznek Oroszországba
Vlagyimir Putyin orosz elnök egy beszélgetés során kifejtette, hogy az amerikai kormányzat képviseletében több ember is érkezik Moszkvába, hogy megbeszéléseket folytassanak. A látogatásuk akkor lesz napirenden, amikor az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések lezárulnak. Neveket nem árult el, ugyanakkor annyit elmondott, hogy olyan tisztviselőkről van szó, akik már több alkalommal is jártak az orosz fővárosban, ezért nem ismeretlen számukra a terep.
(Gazeta)
Felfedték az orosz hadsereg titkát: ezzel a taktikával vennék be az ukrán erődvárost
Az orosz TASzSz-nak nyilatkozott a frontvonalon zajló harcokról „Zadon” hívójelű parancsnok, aki a Déli Erőcsoport 4. Dandárjában teljesít szolgálatot.
Ukrajnában bevált a technológia, most Putyin legfontosabb szövetségese is másolná a fegyvert
Putyin legszorosabb szövetségese az eddigieknél jóval nagyobb részt vállalna az orosz-ukrán háború eszközeinek felderítésében – számolt be a Defense Express.
Újra megindult a forgalom a Krími hídon
Az orosz hatóságok szerint újraindulhatott a forgalom a Krími hídon, bár azt nem közölték, hogy korábban miért kellett leállítani a közlekedést az átkelőn. Az éjszaka folyamán ukrán drónok támadták a félszigetet, ezért vélhető, hogy biztonsági intézkedésként itt sem közlekedhettek a járművek.
(Gazeta)
Herszon megye megszállt részein áramszünetek voltak
Az Ukrajna déli részén fekvő Herszon megyéből szintén áramszüneteket jelentettek az oroszok. Vlagyimir Saldo kormányzó tisztázta a helyzetet:
A Herszoni régió összes járásában áramszünet van. Az energiaszolgáltatók és a katasztrófavédelmi szolgálatok már a helyszíneken dolgoznak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áram mielőbb visszaálljon otthonainkba
- mondta.
(TASzSz)
Nincs kiút az ukrajnai pokolból: átveréssel toboroz külföldi katonákat Oroszország, újabb ország akadt ki
Több száz perui férfit csábítottak az orosz hadseregbe olyan közösségi médiás hirdetésekkel és helyi toborzói ígéretekkel, amelyek jól fizető civil munkákat – például szakácsi, sofőri vagy biztonsági őri állásokat – kínáltak Oroszországban - tudósított a CNN.
A Krímen ismét áramszünetek voltak
A félsziget több területén is áramszüneteket regisztráltak az éjszaka folyamán, az ukránok ismét a területet támadták. A jelentések szerint detonációkat regisztráltak a Krím több területén is, főként Szevasztopolban.
(RBK)
Putyin is kénytelen elismerni a gondokat, Moszkva megint bevetheti a „kis zöld emberkéket” – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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