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Rendkívüli bejelentést tett az iráni elnök: hazaviszik az általuk lebombázott országban őrzött vagyont
Globál

Rendkívüli bejelentést tett az iráni elnök: hazaviszik az általuk lebombázott országban őrzött vagyont

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Irán és Katar megállapodott a perzsa állam Katarban elhelyezett, összesen 12 milliárd dollárnyi zárolt vagyonából 6 milliárd dollár felszabadításáról, jelentette be Maszúd Peszeskián iráni elnökre hivatkozva a Taszsz.

Az elnöki sajtószolgálat tájékoztatása szerint a megállapodás értelmében

Teherán hozzájuthat a Katarban őrzött iráni pénzügyi eszközök feléhez, azaz 6 milliárd dollárhoz,

és ezeket a forrásokat visszajuttatják az országba. Peszeskián hozzátette, hogy a fennmaradó összeg hazahozatalához szükséges folyamatok is megkezdődtek.

A Wall Street Journal már tavaly júniusban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok Katarral közösen egy olyan rendszer kialakításán dolgozik, amely lehetővé tenné Irán számára, hogy zárolt vagyonának egy részét humanitárius beszerzésekre fordítsa. A lap szerint Teherán elsőként éppen a Katarban őrzött 6 milliárd dollárhoz kaphat hozzáférést.

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