Új hobbiprojekttel állt elő Trump: saját szívügyére áldoz az elnök, de azt nem tudni, mennyit

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy szeptemberben megkezdődik a washingtoni East Potomac Golf Links felújítása. A golfrajongó Trump terve az, hogy a több mint százéves létesítményből a világ egyik legjobb golfpályáját alakítsa ki - írja a Reuters.

Az amerikai elnök azt követően döntött a munkálatok elindításáról, hogy a nap folyamán Doug Burgum szövetségi földekért felelős belügyminiszter és Tom Fazio golfpályatervező társaságában bejárta a helyszínt.

A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint a vízparti fekvésű, az amerikai főváros emlékműveire páratlan kilátást nyújtó területen a világ egyik legnagyszerűbb golfpályáját alakítják majd ki. Trump véleménye szerint a jelenlegi pálya "gyakorlatilag játszhatatlan",

a felújítási munkálatok pedig gyors ütemben, szeptember 1-jén kezdődnek el.

Trump a bejegyzésében nem tett említést a munkálatok költségeiről, és arról sem, hogy végül ki fogja azokat állni - áll az MTI tudósításában.

A beruházást jogi viták is kísérték, ugyanis egy nonprofit szervezet és két washingtoni lakos pert indított a Trump-kormányzat ellen a projekt megakadályozása érdekében. A kormányzatnak végül sikerült megegyeznie a National Links Trust nevű nonprofit szervezettel májusban, így az a rekonstrukció megkezdéséig tovább üzemeltetheti az East Potomac Golf Linkset.

A megállapodás értelmében a nonprofit szervezet új, hosszú távú bérleti szerződést kapott Washington másik két nyilvános golfpályája, a Langston Golf Course és a Rock Creek Park Golf üzemeltetésére, valamint fejlesztésére.

Az East Potomac projekt egy szélesebb körű kormányzati törekvés részét képezi. Trump amerikai kulturális intézmények hosszú sorát alakítja át, köztük múzeumokat, emlékműveket, nemzeti parkokat és művészeti központokat.

Az elnök legutóbb a Washington-emlékmű előtti tükörmedence felújítására áldozott több millió dollárt az adófizetők pénzéből. Ennek ellenére az algásodás visszatért, illetve az új, kék színű festékréteg is mállani kezdett. Trump azonban tegnap közölte, a medence ismét "teljes körűen működik".

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