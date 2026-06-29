Új hobbiprojekttel állt elő Trump: saját szívügyére áldoz az elnök, de azt nem tudni, mennyit

Az amerikai elnök azt követően döntött a munkálatok elindításáról, hogy a nap folyamán Doug Burgum szövetségi földekért felelős belügyminiszter és Tom Fazio golfpályatervező társaságában bejárta a helyszínt.
A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint a vízparti fekvésű, az amerikai főváros emlékműveire páratlan kilátást nyújtó területen a világ egyik legnagyszerűbb golfpályáját alakítják majd ki. Trump véleménye szerint a jelenlegi pálya "gyakorlatilag játszhatatlan",
a felújítási munkálatok pedig gyors ütemben, szeptember 1-jén kezdődnek el.
Trump a bejegyzésében nem tett említést a munkálatok költségeiről, és arról sem, hogy végül ki fogja azokat állni - áll az MTI tudósításában.
A beruházást jogi viták is kísérték, ugyanis egy nonprofit szervezet és két washingtoni lakos pert indított a Trump-kormányzat ellen a projekt megakadályozása érdekében. A kormányzatnak végül sikerült megegyeznie a National Links Trust nevű nonprofit szervezettel májusban, így az a rekonstrukció megkezdéséig tovább üzemeltetheti az East Potomac Golf Linkset.
A megállapodás értelmében a nonprofit szervezet új, hosszú távú bérleti szerződést kapott Washington másik két nyilvános golfpályája, a Langston Golf Course és a Rock Creek Park Golf üzemeltetésére, valamint fejlesztésére.
Az East Potomac projekt egy szélesebb körű kormányzati törekvés részét képezi. Trump amerikai kulturális intézmények hosszú sorát alakítja át, köztük múzeumokat, emlékműveket, nemzeti parkokat és művészeti központokat.
Az elnök legutóbb a Washington-emlékmű előtti tükörmedence felújítására áldozott több millió dollárt az adófizetők pénzéből. Ennek ellenére az algásodás visszatért, illetve az új, kék színű festékréteg is mállani kezdett. Trump azonban tegnap közölte, a medence ismét "teljes körűen működik".
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Felmondhatja a Bosch-sal való együttműködést a Volkswagen
Közösen fejlesztenek szoftvert.
Friss MNB-jelentés: rohamosan hízik a magyarok pénze, de egyre több panaszuk is van
Fény derült a turpisságokra.
Kármán András bejelentette: megvan a döntés a NAV új vezetéséről
A pénzügyminiszter a testület legfontosabb célkitűzéseit is ismertette.
Gigantikus chipoffenzívát indít Dél-Korea, masszív beruházások jönnek
Közel 600 milliárd dollár értékben.
Nagy változás kapujában a régió: ezekben az országokban indulhatnak be hatalmas építkezések a következő években
Délkelet-Európa a stabilizáció jeleit mutatja az EECFA elemzése szerint.
Megszólalt a WHO: véget ér a rémálom, nem a hantavírus lesz az új COVID
Bejött a szakértők jóslata.
Miért jöhet jól a kisvállalkozásoknak az alapkamat csökkentése?
A piaci vállalkozói hitelek jelentős részének a kamata változó, mértéke a rövid futamidejű bankközi kamatlábaktól, azaz a BUBOR értékétől függ. Sőt már az új likviditási célú Széc
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.