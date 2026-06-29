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Újra lángba borult a két szomszédos ország határa, levegőbe emelkedtek az atomhatalom gépei
Globál

Újra lángba borult a két szomszédos ország határa, levegőbe emelkedtek az atomhatalom gépei

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Pakisztán vasárnap légicsapásokat hajtott végre, és szárazföldi alakulatokat is bevetett az afganisztáni határ menti tartományokban. Az afgán tálib kormány közlése szerint a támadásokban legalább százan meghaltak vagy megsebesültek, köztük civilek is, míg Iszlámábád azt állítja, hogy kizárólag fegyveresek rejtekhelyeit vették célba - írta a BBC.

A tálib kormány gyáva cselekedetnek ítélte és bűntettnek nevezte az akciót. Ataulláh Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter közölte, hogy a csapásokban 29 fegyveres vesztette életét, és a hadművelet a közelmúltbeli terrortámadásokra adott válasz volt. A két fél által közölt veszteségadatokat független források egyelőre nem erősítették meg.

Iszlámábád szerint a támadások fegyveresek rejtekhelyeit érték Paktijá, Paktíká és Kunar tartományban, a tálibok viszont azt állítják, hogy lakóházakat romboltak le. A halálos áldozatok többségét a paktíkái Mandikhel faluban regisztrálták.

Iszlámábád régóta azzal vádolja Kabult, hogy menedéket nyújt a pakisztáni célpontok ellen támadásokat indító fegyvereseknek, amit a tálib vezetés határozottan tagad.

Kabul ugyanakkor azzal vádolja a szomszédos országot, hogy provokáció nélkül, civil áldozatokat követelő csapásokat hajt végre.

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A mostani hadműveletet egy nappal azután indították el, hogy a karacsi bázisukon megöltek három pakisztáni határőrt. Az öngyilkos merényletben három támadó is életét vesztette, egy negyedik, afgán állampolgárságú fegyverest pedig elfogtak. A merénylet elkövetését a pakisztáni tálib mozgalom (TTP) egyik szakadár csoportja, a Dzsamáat-ul-Ahrár vállalta magára.

A két ország tavaly októberben tűzszünetet kötött a többhetes, véres összecsapások után, ám a fegyvernyugvás – a korábbi, nemzetközi közvetítéssel elért egyezségekhez hasonlóan – azóta összeomlott. Az elmúlt hónapokban a határ menti harcok és légicsapások mindkét oldalon több tucat ember életét követelték.

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