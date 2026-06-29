Ukrajna ki tudja lőni az oroszok félelmetes szuperrakétáját, de van ezzel egy komoly probléma

A Cirkon az egyik legveszélyesebb orosz fegyverek közé tartozik, a hivatalos adatok szerint akár a Mach 9-re is képes lehet, ezért lelőhetetlennek nevezték. Ihnat szerint Ukrajna képes arra, hogy az ilyen, ballisztikus pályán érkező támadást is elhárítsa, de a fő gondot az jelenti, hogy a légvédelem nem minden esetben rendelkezik megfelelő eszközökkel ehhez. A típust Moszkva eredetileg hajók elleni támadáshoz szánta, ugyanakkor a földi célpontok eltalálásához is kiválóan bevethető.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy egy hiperszonikus raktáról van szó, azonban a lap kiemeli, hogy

sokkal inkább ballisztikus fegyverként viselkedik, bár a sebessége valóban kiemelkedő.

A korábbi állításokkal ellentétben ez a típus sem lelőhetetlen, az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszer képes arra, hogy elhárítsa a Cirkon támadását. A legfőbb gondot az jelenti Kijev számára, hogy az elfogórakétákból nincs elegendő, ezért nem tudják megfelelően megakadályozni az orosz támadásokat ezekkel a típusokkal. Moszkva felismerte, hogy ez lehet a kulcs, ugyanis elkezdte ezeket a rakétákat nagyobb elánnal bevetni, mivel úgy vélik, az ukránok nem tudják a készleteiket megfelelő ütemben pótolni. Az egyre gyakoribb bevetés ellenére ez továbbra is egy kifejezetten ritka és drága fegyver,

darabjának költségei akár a 10 millió dollárt is elérheti.

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