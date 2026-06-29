Ukrajnában bevált a technológia, most Putyin legfontosabb szövetségese is másolná a fegyvert

Fehéroroszország igyekszik lemásolni az Ukrajnában látott megoldásokat, vagyis akusztikus rendszerekkel érzékelnék a drónokat. Egy védelmi kiállításon már bemutatták a saját fejlesztésű Scanner 2.1 fejlesztésüket. A cég igazgatója, Vitalij Batrak azt hangsúlyozta, hogy a rádiócsend üzemmódban működő drónokat is ki tudják szúrni a technológia segítségével. A rendszer 2000 méteres távolságból képes érzékelni a belső égésű motorral közlekedő drónokat, míg a kisebb FPV-drónokat mintegy 350 méterről érzékeli. Külön kiemelték az ukrán Vámpír, vagy oroszul Baba Jaga drónok kiszúrását is.
A jelentések szerint a bemutatott rendszer képes meghatározni az észlelt drón sebességét és útvonalát. A Scanner 2.1 súlya 1,2 kg, átmérője 23 cm, telepítési ideje kevesebb, mint 2 perc, az autonóm működés deklarált időtartama pedig akár 12 óra is lehet. A készülék a mesterséges intelligenciát is felhasználja, hogy elválassza az „extra” zajokat az akusztikus jelektől.
Ukrajnában az akusztikus eszközöket már cirkálórakéták felderítésére is alkalmazzák.
Címlapkép forrása: Stanislav Ivanov/Global Images Ukraine via Getty Images
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