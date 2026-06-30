Alig landolt a gépük, máris rájuk omlott a szálloda, egyenesen a katasztrófába deportálták őket az USA-ból

A Miamiból induló kitoloncolási járat alig néhány órával a földrengések előtt landolt Venezuelában. A Human Rights First emberi jogi szervezet repülőjáratokat monitorozó kezdeményezése, az ICE Flight Monitor adatai alapján

a fedélzeten 146 venezuelai állampolgár utazott, köztük 19 nő és hét gyermek.

A hatóságok egy La Guaira-i szállodában szállásolták el őket, amely a 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések által leginkább sújtott térségben található. A venezuelai kormány közlése szerint a természeti katasztrófa már több mint 1700 halálos áldozatot követelt.

Az 58 éves Lisbeth Portillo elmesélte az AP-nek, hogy mintegy húsz másik kitoloncolt társával együtt sikerült kimenekülnie a szálloda romjai közül. Az utcára érve pánikszerűen rohanó, segítséget kereső embereket láttak, akik közül többen ruha nélkül menekültek ki az összeomló épületből. Portillo felidézte, hogy körülbelül öt kilométert gyalogoltak sírva, miközben a hírközlési hálózatok leállása miatt teljesen el voltak vágva a külvilágtól. Végül a Nemzeti Gárda egyik épületénél kaptak segítséget, ahonnan sikerült kapcsolatba lépniük a hozzátartozóikkal.

Az Egyesült Államokból Venezuelába tartó kitoloncolási járatok egy 13 hónapos szünetet követően 2025 februárjában indultak újra, májusra pedig az amerikai hatóságok már heti három alkalommal, összesen tizenkét járatot indítottak a dél-amerikai országba. Az újonnan érkezőket a La Llanada-i Hotel Santuarióban helyezték el, ahol egészségügyi vizsgálaton estek át és megkapták a személyazonosító okmányaikat, majd tájékoztatták őket, hogy másnap hazatérhetnek a családjaikhoz.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images