GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Babavárósok, diákhitelesek, figyelem: megjelentek a sorsdöntő rendeletek
Alig landolt a gépük, máris rájuk omlott a szálloda, egyenesen a katasztrófába deportálták őket az USA-ból
Globál

Alig landolt a gépük, máris rájuk omlott a szálloda, egyenesen a katasztrófába deportálták őket az USA-ból

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Túlélők beszámolói szerint több mint száz, az Egyesült Államokból frissen kitoloncolt embert szállásoltak el egy venezuelai szállodában, amikor szerdán két rendkívül erős földrengés rázta meg az országot. A katasztrófa után azonnal kétségbeesett mentőakció indult a romok alatt rekedt áldozatok és a holttestek felkutatására - közölte az AP News.

A Miamiból induló kitoloncolási járat alig néhány órával a földrengések előtt landolt Venezuelában. A Human Rights First emberi jogi szervezet repülőjáratokat monitorozó kezdeményezése, az ICE Flight Monitor adatai alapján

a fedélzeten 146 venezuelai állampolgár utazott, köztük 19 nő és hét gyermek.

A hatóságok egy La Guaira-i szállodában szállásolták el őket, amely a 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések által leginkább sújtott térségben található. A venezuelai kormány közlése szerint a természeti katasztrófa már több mint 1700 halálos áldozatot követelt.

Az 58 éves Lisbeth Portillo elmesélte az AP-nek, hogy mintegy húsz másik kitoloncolt társával együtt sikerült kimenekülnie a szálloda romjai közül. Az utcára érve pánikszerűen rohanó, segítséget kereső embereket láttak, akik közül többen ruha nélkül menekültek ki az összeomló épületből. Portillo felidézte, hogy körülbelül öt kilométert gyalogoltak sírva, miközben a hírközlési hálózatok leállása miatt teljesen el voltak vágva a külvilágtól. Végül a Nemzeti Gárda egyik épületénél kaptak segítséget, ahonnan sikerült kapcsolatba lépniük a hozzátartozóikkal.

Még több Globál

Tovább nőtt az ebolás halottak száma, már 377-en hunytak el a ragályos betegségben

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában

Az Egyesült Államokból Venezuelába tartó kitoloncolási járatok egy 13 hónapos szünetet követően 2025 februárjában indultak újra, májusra pedig az amerikai hatóságok már heti három alkalommal, összesen tizenkét járatot indítottak a dél-amerikai országba. Az újonnan érkezőket a La Llanada-i Hotel Santuarióban helyezték el, ahol egészségügyi vizsgálaton estek át és megkapták a személyazonosító okmányaikat, majd tájékoztatták őket, hogy másnap hazatérhetnek a családjaikhoz.

Kapcsolódó cikkünk

Közel 1500-an haltak meg a tragikus természeti katasztrófában, 50 ezer embert napok óta nem találnak – Hétmilliárd dolláros a kár

Súlyos természeti katasztrófa csapott le a dél-amerikai országra: már több százan meghaltak, megteltek a kórházak

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt
Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék
Lesújtó helyzetben az orosz hadsereg, nukleáris feszültség pattant ki – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility