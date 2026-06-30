Áll a bál Magyarország szomszédjában, óriási vita tört ki: nem akar katonákat küldeni az államfő

A tárcavezető a kormányülés után újságíróknak azt mondta: a határozatot megküldte Tihomir Kundid vezérkari főnöknek, akitől elvárja annak végrehajtását. Hangsúlyozta:
ha Kundid nem hajtja végre a döntést, megsérti a védelmi törvényt, és elveszíti a miniszterelnök, valamint a kormány bizalmát.
Milanovic ezzel szemben azt hangsúlyozta: a hadsereg az alárendeltség és az egységes vezetés elve alapján működik, ezért a fegyveres erők alkalmazásáról végső soron a főparancsnok dönthet. Szerinte ellenkező esetben két parancsnoki központ jönne létre.
Az államfő keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: Kundidot nyomás alá helyezték, és azt közölték vele, hogy leváltják és nyugdíjazzák, ha nem jelenik meg a kormányban tartott reggeli megbeszélésen, amelynek témája a horvát katonák párizsi részvétele volt.
Anusic visszautasította az államfő állításait. Közölte: senkit nem fenyegettek meg. Arra a felvetésre, hogy Milanovic főparancsnokként megtilthatja-e a katonák Párizsba küldését, a miniszter azt mondta: ebben az esetben az államfő sértene törvényt.
Andrej Plenkovic miniszterelnök a keddi kormányülésen megismételte: elvárja Kundid lemondását, ha a vezérkari főnök nem hajtja végre a védelmi miniszter döntését. A kormányfő szerint Horvátországot politikai szinten is meghívták a francia nemzeti ünnep alkalmából július 14-én tartandó párizsi díszszemlére, és Emmanuel Macron francia elnök neki is meghívót küldött, amelyet elfogadott.
Plenkovic elmondta: a francia fél tájékoztatása szerint az Európai Unió valamennyi tagállama elfogadta a meghívást, és jelképes létszámú katonai egységgel részt vesz a rendezvényen. Milanovic szerint ugyanakkor a párizsi díszszemlén nem a NATO, hanem az úgynevezett tettrekészek koalíciója jelenik meg, amelyben Horvátország nem vesz részt.
Milanovic megismételte: azért ellenzi a horvát katonák párizsi részvételét, mert Franciaország nem vett részt a Vihar hadművelet harmincadik évfordulója alkalmából tavaly Zágrábban rendezett katonai díszszemlén, valamint Rafale harci repülőgépeket adott el Szerbiának.
Anusic erre reagálva azt mondta: igaz, hogy a francia hadsereg nem vett részt a horvátországi díszszemlén, de két francia Rafale vadászgép ott volt a horvát államiság napja alkalmából tartott zágrábi légi bemutatón. A szerbiai Rafale-eladásról szólva megjegyezte: Franciaország szabadpiaci alapon értékesítheti termékeit, a NATO-tagállamok pedig olyan védelmi és harci képességekkel rendelkeznek, amelyekkel a szövetségen kívüli országok nem.
A párizsi részvétel ügyében hétfőn robbant ki újabb vita Milanovic és Plenkovic között, miután az államfő közölte: nem járul hozzá a horvát katonák részvételéhez a francia nemzeti ünnepen rendezendő katonai díszszemlén. A kormány szerint a protokolláris külföldi katonai szereplésről a védelmi miniszter dönthet, Milanovic szerint viszont a fegyveres erők külföldi alkalmazásáról a főparancsnoknak van végső szava.
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