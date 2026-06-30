Bedőlt a katonai megállapodás: szépen lassan elveszíti legfontosabb szövetségesét Ukrajna

A tárcavezető elmondta, hogy egy méltányos, partnerségen alapuló megállapodást javasolt, amelynek értelmében a MiG vadászgépeket drónokért cserébe adták volna át. Az ukránok kezdetben elfogadták az egyezséget, de végül nem tartották be, így

Ukrajna nem kapja meg a repülőgépeket, mivel Lengyelország sem jutott hozzá a drónokhoz és a kapcsolódó technológiához

– fogalmazott a miniszter.

A varsói kormány januárban erősítette meg, hogy jóváhagyta legfeljebb kilenc MiG–29-es vadászgép átadásának lehetőségét Ukrajnának. Lengyelország fokozatosan vonja ki a hadrendből a szovjet korszakból származó repülőket, hogy azokat amerikai gyártású F–16-osokra és F–35-ösökre cserélje. Júniusban azonban lengyel tisztségviselők jelezték, hogy a folyamat elakadt, mivel az ukrán haditechnológia átadásáról szóló tárgyalások nem vezettek eredményre.

Lengyelország korábban, 2023 tavaszán már átadott 14 darab MiG–29-est Ukrajnának, ezzel az első olyan ország lett, amely harci repülőgépeket szállított Kijevnek az Oroszország által indított totális háború kezdete óta.

A miniszter nyilatkozata a két ország drónipari együttműködését is megkérdőjelezi. Donald Tusk lengyel kormányfő áprilisban még arról számolt be, hogy Kijev vállalta a technológiai tapasztalatok megosztását, amivel segítheti a lengyel hadsereget a modern drónflotta kiépítésében. Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta, hogy bár Ukrajna rendkívül fejlett katonai dróntechnológiával és komoly harctéri tapasztalattal rendelkezik, később mégis visszalépett a megállapodástól.

A nézeteltérés a lengyel–ukrán diplomáciai kapcsolatok elmélyülő válsága idején látott napvilágot. A feszültséget az váltotta ki, hogy Ukrajnában a második világháborúban tevékenykedő Ukrán Felkelő Hadseregről, az UPA-ról neveztek el egy katonai egységet. Míg az ukránok az UPA-ra elsősorban a szovjet elnyomással szembeni ellenállás jelképeként tekintenek, Lengyelországban a szervezetet az 1943 és 1945 közötti volhíniai mészárlásban játszott szerepe miatt ítélik el. Kosiniak-Kamysz figyelmeztetett, hogy Ukrajna komoly akadályokba ütközhet az Európai Unióhoz való csatlakozása során, ha továbbra is állami szinten dicsőíti az UPA-hoz és az Ukrán Nacionalisták Szervezetéhez, az OUN-hoz hasonló csoportokat. "Sztepan Banderával a történelmi örökségében Ukrajna nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz" – utalt a miniszter az OUN radikális szárnyának alapítójára.

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