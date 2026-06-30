Betelt a pohár Ukrajna szomszédjánál: tömegesen adják vissza a kitüntetéseket Zelenszkij lépése után

Több lengyel ellenzéki politikus után Mateusz Morawiecki is lemond a neki 2022-ben odaítélt ukrán Bölcs Jaroszláv-rendről a lengyel-ukrán történelmi vita miatt - az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő ezt kedden közölte az X-en.

Morawiecki a kitüntetést az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által a lengyel népességen 1943 és 1945 között elkövetett etnikai tisztogatás, a volhíniai mészárlás áldozatainak szánt múzeumnak adja át, amely jelenleg a kelet-lengyelországi Chelm városában épül.

"Legyen ez a kitüntetés az emlékezet jelképe a volhíniai mészárlás során brutálisan meggyilkolt ártatlan lengyelek tízezreiről" - fogalmazott a fő lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) politikusa. Hozzátette:

mivel "a korrumpált ukrán elit erre nem képes", ő helyettük rója le a tiszteletet.

Morawiecki még múlt kedden egy interjúban elmondta: nem tervezi az ukrajnai háború kitörése után az általa nyújtott segítségért adományozott ukrán kitüntetés visszaadását.

Akkoriban már javában zajlott az a lengyel-ukrán vita, amely azután alakult ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május végén az "UPA hőseiről" nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Karol Nawrocki lengyel elnök június közepén közölte: az ügy miatt visszavonja Volodimir Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet.

Múlt csütörtökön Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke közölte, hogy lemond a neki szintén 2022-ben odaítélt ukrán Bölcs Jaroszláv-rendről. Pénteken pedig Marek Kuchcinski volt házelnök, a lengyel-magyar parlamenti baráti tagozat elnöke egy közös, Zbigniew Rau volt külügyminiszter, Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter és Adam Bielan, a PiS európai parlamenti képviselője jelentették be, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket.

Morawiecki azután változtatott korábbi álláspontján, hogy Zelenszkij hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán parlamentnek egy nemzeti panteon létrehozásáról, amely Ukrajna hőseinek állít emléket. A panteonban megemlékezhetnek az UPA vezetőiről is.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter ebben az összefüggésben kedden a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban kijelentette: Ukrajnának "komoly problémát jelent majd, ha az UPA zászlaja alatt akarna belépni az EU-ba".

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