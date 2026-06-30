Elhárult az akadály: gőzerővel mehet tovább a hatodik generációs GCAP szupervadászgép projektje

A másfél éves hosszabbításról szóló megállapodást a három kormány által a Globális Harci Repülőgép Program (GCAP) keretében létrehozott GIGO szervezet, valamint az Edgewing nevű fejlesztő-tervező vállalat írta alá. Ez utóbbi cég a japán Japan Aircraft Industrial Enhancement, a brit BAE Systems és az olasz Leonardo közös vállalkozása. Az eredeti elképzelések szerint a GIGO több évre szóló szerződéseket kötött volna az Edgewinggel, ám a tagállamok pénzügyi hozzájárulását nem tudták véglegesíteni mindaddig, amíg az Egyesült Királyság le nem zárta saját védelmi költségvetési tervezését. Emiatt áprilisban mindössze egy átmeneti, három hónapos megállapodást szentesítettek. A brit kormány azonban

nemrégiben közzétette beruházási tervét, amely négy év alatt 8,6 milliárd fontot, azaz mintegy 11,4 milliárd dollárt biztosít a GCAP számára.

Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a projekt célja olyan hatodik generációs, alacsony észlelhetőségű vadászgépek kifejlesztése, amelyek évtizedekre garantálják a brit légtér biztonságát, egyúttal újjáépítik az önálló brit repülőgépipar alapjait.

A szerződés meghosszabbítása biztosítja a fejlesztési munkálatok folyamatosságát, így a sorozatgyártású repülőgépek hadrendbe állítása továbbra is 2035-re várható. A koncepció szerint a fejlesztés alatt álló típus fokozott lopakodó képességével és korszerűbb érzékelőrendszereivel felülmúlja majd az amerikai F-35-öst. Japán a Légi Önvédelmi Erők 2035 körül kivonandó F-2-eseit váltaná fel az új géppel, míg a brit és

az olasz fél a 2040-es években szolgálatból kivonásra kerülő Eurofighter Typhoonokat pótolná vele.

Japán a korábbi vadászgépeit, köztük az említett F-2-est is, kizárólag legfőbb szövetségesével, az Egyesült Államokkal közösen fejlesztette ki. Az új típus kapcsán tető alá hozott, európai partnerekkel megvalósuló együttműködés jól tükrözi Tokió azon törekvését, hogy szélesítse és diverzifikálja diplomáciai, valamint védelmi kapcsolatait.

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