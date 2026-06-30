ÉLŐ  29'
CIV
Elefántcsontpart 0 0 Norvégia
NOR
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Figyelmeztet a hírszerzés: van, amitől Putyin bukása után sem fog szabadulni Európa
Globál

Figyelmeztet a hírszerzés: van, amitől Putyin bukása után sem fog szabadulni Európa

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A svéd katonai hírszerzés vezetője szerint Oroszország valószínűleg még jóval Vlagyimir Putyin hivatali idejének lejárta után is biztonsági fenyegetést jelent majd - közölte a Kyiv Independent.

Thomas Nilsson, a svéd Katonai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (MUST) vezetője a Bloombergnek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a mostani válság nem átmeneti. Véleménye szerint Oroszország megválasztotta az útját, amelyről már nincs visszaút. A hírszerzési vezető szerint Svédország

semmi jelét nem látja annak, hogy az orosz politikai rendszer vagy Putyin hatalma közvetlen veszélyben lenne, még a háború és a nyugati szankciók okozta gazdasági feszültségek ellenére sem.

Nilsson rámutatott, hogy a politikai ellenzéket gyakorlatilag felszámolták száműzetéssel, bebörtönzéssel, a legrosszabb esetekben pedig merényletekkel, így nincs olyan politikai erő, amely a lakossági elégedetlenséget a jelenlegi rendszer valós alternatívájává tudná formálni.

Az északi ország hírszerzésének vezetője arról is beszélt, hogy Oroszország a NATO északkeleti szárnya mentén, Észak-Finnországtól egészen a délebbi területekig tervezi katonai jelenlétének bővítését. Bár ezek a tervek jelenleg jórészt csak papíron léteznek, mivel Moszkva az ukrajnai háborút helyezi előtérbe, Svédország arra számít, hogy az oroszok végrehajtják azokat, amint elegendő erőforrást és katonai kapacitást építenek újjá.

Még több Globál

Elhárult az akadály: gőzerővel mehet tovább a hatodik generációs GCAP szupervadászgép projektje

Itt lehet az áttörés: hatalmas összeg felszabadításáról állapodtak meg a Hormuzi-szoros békéje érdekében

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Svédország 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz, az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán feladva évtizedes katonai semlegességét. A szomszédos Finnországgal együttműködve Stockholm jelentősen megerősítette az észak-atlanti szövetség jelenlétét a balti térségben.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy észak-európai sajtóorgánumok műholdfelvételekre hivatkozva nemrég arról számoltak be, hogy Oroszország a finn határ közelében bővíti katonai infrastruktúráját. Moszkva korábban azt állította, hogy ezek a lépések a finn és a svéd NATO-csatlakozásra adott válaszreakciók. Svédország az invázió kezdete óta Ukrajna egyik kulcsfontosságú európai partnere maradt. Stockholm június 18-án további 108 millió dollár értékű katonai segélyt jelentett be a PURL-kezdeményezés keretében, Belgium, Németország és Hollandia további támogatásaival együtt.

Kapcsolódó cikkünk

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Bedőlt a katonai megállapodás: szépen lassan elveszíti legfontosabb szövetségesét Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility