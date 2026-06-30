Figyelmeztet a hírszerzés: van, amitől Putyin bukása után sem fog szabadulni Európa

Thomas Nilsson, a svéd Katonai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (MUST) vezetője a Bloombergnek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a mostani válság nem átmeneti. Véleménye szerint Oroszország megválasztotta az útját, amelyről már nincs visszaút. A hírszerzési vezető szerint Svédország

semmi jelét nem látja annak, hogy az orosz politikai rendszer vagy Putyin hatalma közvetlen veszélyben lenne, még a háború és a nyugati szankciók okozta gazdasági feszültségek ellenére sem.

Nilsson rámutatott, hogy a politikai ellenzéket gyakorlatilag felszámolták száműzetéssel, bebörtönzéssel, a legrosszabb esetekben pedig merényletekkel, így nincs olyan politikai erő, amely a lakossági elégedetlenséget a jelenlegi rendszer valós alternatívájává tudná formálni.

Az északi ország hírszerzésének vezetője arról is beszélt, hogy Oroszország a NATO északkeleti szárnya mentén, Észak-Finnországtól egészen a délebbi területekig tervezi katonai jelenlétének bővítését. Bár ezek a tervek jelenleg jórészt csak papíron léteznek, mivel Moszkva az ukrajnai háborút helyezi előtérbe, Svédország arra számít, hogy az oroszok végrehajtják azokat, amint elegendő erőforrást és katonai kapacitást építenek újjá.

Svédország 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz, az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán feladva évtizedes katonai semlegességét. A szomszédos Finnországgal együttműködve Stockholm jelentősen megerősítette az észak-atlanti szövetség jelenlétét a balti térségben.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy észak-európai sajtóorgánumok műholdfelvételekre hivatkozva nemrég arról számoltak be, hogy Oroszország a finn határ közelében bővíti katonai infrastruktúráját. Moszkva korábban azt állította, hogy ezek a lépések a finn és a svéd NATO-csatlakozásra adott válaszreakciók. Svédország az invázió kezdete óta Ukrajna egyik kulcsfontosságú európai partnere maradt. Stockholm június 18-án további 108 millió dollár értékű katonai segélyt jelentett be a PURL-kezdeményezés keretében, Belgium, Németország és Hollandia további támogatásaival együtt.

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