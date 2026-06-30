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Figyelmeztet a Shell: évtizedes növekedés után itt a fordulat
Globál

Figyelmeztet a Shell: évtizedes növekedés után itt a fordulat

Portfolio
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A Shell előrejelzése szerint a globális cseppfolyósítottföldgáz-kínálat (LNG) az idén stagnálhat, ami több mint egy évtizedes töretlen növekedés után jelentene komoly fordulatot. A megtorpanás hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely jelentősen visszavetette a kínálatot, írja a Bloomberg.

A kedden közzétett LNG Outlook 2026 jelentés abból a feltételezésből indul ki, hogy a Hormuzi-szoros a nyár folyamán újra megnyílik. A Shell ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy

ha a lezárás további hetekig elhúzódik, a globális LNG-export mintegy ötöde is kieshet, ami ritkán látott éves visszaesést eredményezne.

A vállalat szerint még azután is hat-nyolc hetet vesz majd igénybe az LNG-üzemek újraindítása és kapacitásuk felfuttatása, hogy a szoroson való áthaladást ismét biztonságosnak nyilvánítják. A Shell résztulajdonosa a hatalmas katari Rasz Laffan-i létesítménynek, amelyet márciusban iráni rakétatalálatok értek, súlyosan megrongálva több termelőegységet.

A világ legnagyobb LNG-kereskedőjének számító, londoni székhelyű Shell azzal számol, hogy a kínálat csak 2027-ben áll majd ismét növekedési pályára. Ez az előrejelzés eltér a Vitol Group és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásaitól, amelyek szerint a piac még legalább két évig rendkívül szűkös maradhat.

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Bár elsősorban az Egyesült Államokban új exportkapacitások lépnek üzembe, Katar jelzése szerint saját kapacitásainak mintegy 17 százaléka a háborús károk miatt évekig tartó helyreállításra szorul, míg egyes szakértők a közel-keleti új projektek csúszására számítanak.

A hajóforgalom lassan helyreáll, miután az Egyesült Államok és Irán megállapodott a Hormuzi-szoros újranyitásáról, a helyzet azonban rendkívül törékeny maradt. A teherhajók elleni újabb támadások az elmúlt napokban ismét megemelték az irányadó tőzsdei gázárakat. Katar a márciusi leállás óta még nem tudott visszaállni a normális működésre, és a szintén megrongálódott Pearl GTL-üzem, amely földgázból állít elő folyékony üzemanyagot, továbbra is áll.

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