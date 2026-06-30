Filléres csodafegyver érkezik az orosz drónok ellen: elképesztő sebességgel söpörheti le őket az égről

Mindössze 2000 dollárt kóstál egy olyan ZIRKA elfogó drón ára, amely elsődlegesen a nagy hullámokban érkező orosz Sahed-támadások ellen lett kifejlesztve. A gyártó azt állítja, hogy az eszköz automatikusan érzékeli és meg is semmisíti a nagy sebességgel érkező ellenséges fegyvereket. A fejlesztés során a harctéri tapasztalatokat vették figyelembe, ezek felhasználásával a NOCTIS vállalat végezte a munkálatokat, a Vyriy Industries befektetési támogatásával és műszaki szakértelmével.
A ZIRKA esetében kifejezetten fontos szempont volt a nagy sebesség és a könnyű manőverezhetőség. A műszaki adatok szerint a maximum 20 perces repülése során képes elérni a 340 km/h-t, akár 6 kilométeres magasságba is képes elérni egy 30 kilométeres sugarú körben. Ami kiemelkedővé teszi, az a rendkívüli költséghatékonysága, a 2000 dolláros darabonkénti ár
a legolcsóbb ilyen típusú feladatokra kifejlesztett eszközzé teszi.
A munkálatok következő fázisa már be is indult, a gyártóvállalat már fejleszti a ZIRKA 2.0-t, amely jobb érzékelőkkel lesz ellátva a még nagyobb hatékonyság érdekében.
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