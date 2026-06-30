GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Filléres csodafegyver érkezik az orosz drónok ellen: elképesztő sebességgel söpörheti le őket az égről
Globál

Filléres csodafegyver érkezik az orosz drónok ellen: elképesztő sebességgel söpörheti le őket az égről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna bemutatta a legújabb fegyverét, amelyet kifejezetten a Sahed-típusú drónok megsemmisítésére fejlesztettek ki – közölte az RBK.

Mindössze 2000 dollárt kóstál egy olyan ZIRKA elfogó drón ára, amely elsődlegesen a nagy hullámokban érkező orosz Sahed-támadások ellen lett kifejlesztve. A gyártó azt állítja, hogy az eszköz automatikusan érzékeli és meg is semmisíti a nagy sebességgel érkező ellenséges fegyvereket. A fejlesztés során a harctéri tapasztalatokat vették figyelembe, ezek felhasználásával a NOCTIS vállalat végezte a munkálatokat, a Vyriy Industries befektetési támogatásával és műszaki szakértelmével. 

A ZIRKA esetében kifejezetten fontos szempont volt a nagy sebesség és a könnyű manőverezhetőség. A műszaki adatok szerint a maximum 20 perces repülése során képes elérni a 340 km/h-t, akár 6 kilométeres magasságba is képes elérni egy 30 kilométeres sugarú körben. Ami kiemelkedővé teszi, az a rendkívüli költséghatékonysága, a 2000 dolláros darabonkénti ár

a legolcsóbb ilyen típusú feladatokra kifejlesztett eszközzé teszi.

A munkálatok következő fázisa már be is indult, a gyártóvállalat már fejleszti a ZIRKA 2.0-t, amely jobb érzékelőkkel lesz ellátva a még nagyobb hatékonyság érdekében.

Még több Globál

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Ukrajnából kapott kemény kritikát a világ egyik legerősebb országa: nagy bukásnak néz ki a legújabb védelmi elképzelés

Kész, itt a vége: elkaszálták Donald Trump egyik legradikálisabb intézkedését

Kapcsolódó cikkünk

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility