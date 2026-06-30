Gúnyos üzenetet küldött Zelenszkij Putyinnak: "teljesen elszakadt a valóságtól"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében bírálta az orosz hadsereg előrenyomulásának ütemét, rámutatva arra, hogy a Kreml már 15 alkalommal tolta arrébb a kelet-ukrajnai Donbász elfoglalására kitűzött saját határidejét - írja a Reuters.

Az ukrán elnök ezzel lényegében arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök visszautasította Kijev javaslatát, hogy

mindkét fél hagyjon fel a nagy hatótávolságú légicsapásokkal és fogja vissza a harcok intenzitását.

Zelenszkij szerint Putyin kijelentései jól mutatják, hogy az orosz elnök teljesen elszakadt a valóságtól és a hétköznapi orosz állampolgárok problémáitól, akik az energetikai infrastruktúrát ért ukrán légicsapások miatt hosszas sorban állásra kényszerülnek a benzinkutakon.

Még egy olajtermelő állam, egy "benzinkút", ahogy Oroszországot gyakran nevezik, üzemanyaghiánnyal küzd

- mondta Zelenszkij. Szerinte ez "a háború közvetlen következménye".

Egy a sok következmény közül. Ez egy példa arra is, hogyan reagál Ukrajna – precízen, nem terrorizmussal

- tette hozzá.

Az ukrán államfő részletesen kitért arra is, hogy

a Kreml az elmúlt négy évben 15 alkalommal tűzött ki, majd halasztotta el a négy kelet-ukrajnai régió, vagyis Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon teljes megszállására kitűzött határidőt.

Zelenszkij szerint az orosz politikai vezetés továbbra is a Donbász elfoglalásának megszállottja, ám ha Moszkva nem vet véget a háborúnak, kénytelen lesz újból elhalasztani ezt a céldátumot.

Vlagyimir Putyin vasárnapi televíziós interjújában megerősítette, hogy az orosz erők továbbra is a négy ukrajnai régió teljes elfoglalását tekintik a fő célnak. Bár Putyin elismerte az üzemanyaghiányot, az új ukrán javaslatot elutasította, mivel

szerinte az csupán egy taktikai lépés az ukrán hadseregre nehezedő nyomás enyhítésére.

Zelenszkij nem kommentálta érdemben Putyin felvetését. Csupán annyit jegyzett meg, hogy Ukrajna már korábban is több javaslatot tett a konfliktus lezárására, de azokat Oroszország mindannyiszor visszautasította.

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