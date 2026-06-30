Három hétnyi szavazatszámlálás kellett hozzá, de kiderült, ki lesz az elnök a politikai válságok sújtotta országban

Peruban a hosszas szavazatszámlálást követően a jobboldali konzervatív jelölt, Keiko Fujimori szoros versenyben lett az elnökválasztás győztese - közölték hétfőn a választási hatóságok.

Az 51 éves Fujimori a szavazatok 50,13 százalékát szerezte meg - jelentette be az ország választási hivatala több mint három héttel a június 7-i második fordulót követően.

Baloldali riválisa, Roberto Sánchez a voksok 49,86 százalékát kapta.

A két jelöltet mindössze 49 641 szavazat választotta el egymástól.

Fujimori az X közösségi oldalon azt írta, hogy "nagy alázattal, körültekintéssel és felelősségtudattal" várja a nemzeti választási bizottság által a következő napokban közzéteendő végleges eredmények hivatalos bejelentését.

"Egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy minden perui számára a rend és a remény útjára lépjünk" - tette hozzá.

Ellenfele korábban kijelentette, hogy nem fogja elismerni a választási eredményeket.

Fujimori a néhai perui elnök, Alberto Fujimori lánya, akit emberi jogi jogsértések miatt elítéltek.

A jobboldali-populista Népi Erő (Fuerza Popular) párt politikusa negyedszer indult az elnöki tisztségért. Megígérte, hogy határozottan fellép a szervezett bűnözés ellen, és a gazdaság a jogi szabályozottságát tervezi. Hivatalba lépése július 28-án várható.

A mintegy 35 millió lakosú ország politikai helyzetét régóta a kongresszus és a kormány közötti állandó konfliktusok jellemzik. Az elmúlt 10 évben nyolc elnök váltotta egymást a legmagasabb állami tisztségben.

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