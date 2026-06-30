Itt lehet az áttörés: hatalmas összeg felszabadításáról állapodtak meg a Hormuzi-szoros békéje érdekében

A laphoz eljutott információk szerint a közvetett tárgyalásokon a közvetítők jelenlétében fontos áttörést sikerült elérni, és

felszabadítanak Teherán számára mintegy 3 milliárd dollárnyi vagyont a hét végéig.

A megbeszélések elsődleges célja, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva maradjon a kereskedelmi járművek előtt és a térségi stabilitás fenntartása a cél. A két delegáció várhatóan ma fog találkozni a pakisztáni közvetítőkkel és a katari miniszterelnökkel. Teherán korábban tagadta az amerikai féllel zajló közvetett párbeszédre vonatkozó információkat.

A Dohában, valószínűleg holnap, várhatóan az egyetértési megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló megbeszélések lesznek, beleértve az Irán korlátozott vagyonának felszabadítására vonatkozó rendelkezést is, és ezeket a megbeszéléseket a katari féllel fogják lefolytatni

– mondta Eszmajil Bághei, az iráni külügyminisztérium szóvivője.

A külföldön zárolt iráni vagyon feloldása Teherán egyik legfontosabb törekvése a békefolyamat részeként. A rezsim lényegében ehhez a témához köti a tágabb térségi békefolyamat bármilyen lehetőségét. Az összes külföldön befagyasztott iráni vagyon mennyiségét 100 és 123 milliárd dollár közötti összegre becsülik a különböző források.

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