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Kész, itt a vége: elkaszálták Donald Trump egyik legradikálisabb intézkedését
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Kész, itt a vége: elkaszálták Donald Trump egyik legradikálisabb intézkedését

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Súlyos vereséget mért Donald Trumpra az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, kedden ugyanis hatályon kívül helyezte az amerikai elnök rendeletét, amely korlátozta volna a születési jogon járó állampolgárságot. A bíróság 6-3 arányban érvénytelenítette Trump intézkedését, amelyet kulcselemnek tartottak az amerikai bevándorláspolitika szigorításában - írja a Reuters.

A CSÚCSTESTÜLET HELYBENHAGYTA AZ ALSÓBB FOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETÉT, AMELY KORÁBBAN MEGTILTOTTA A RENDELET végrehajtását.

A republikánus elnök január 20-án, hivatalba való visszatérésének első napján aláírt rendelete arra utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy ne ismerjék el azon amerikai születésű gyermekek állampolgárságát, akiknek egyik szülője sem amerikai állampolgár vagy nem rendelkezik zöldkártyával – azaz a szülők illegális bevándorlók vagy ideiglenes munkavállalási, diák- vagy turistavízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban.

A Trump-kormányzat ellen pert indítók érvelése szerint a legfelsőbb bíróság már rendezte a születési jogon járó állampolgárság kérdését az 1898-as Wong Kim Ark-ügyben, amely kimondta, hogy az alkotmány XIV. kiegészítése a külföldi állampolgárok gyermekeinek is biztosítja az amerikai állampolgárságot, amennyiben az Egyesült Államok területén jöttek világra.

A határozatot jegyző konzervatív főbíró, John Roberts erre az 128 éves precedensre hivatkozott, amikor azt írta,

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ma sem látunk okot arra, hogy ettől az értelmezéstől eltérjünk.

Roberts mellett a csúcstestület három liberális tagja, illetve a Trump által kinevezett Amy Coney Barrett és Brett Kavanugh csatlakoztak a többségi határozathoz. Kavanaugh véleménye szerint ugyanakkor nem zárható ki a jövőben a kiegészítés újraértelmezése, erre azonban nem az elnöknek, hanem a Kongresszusnak van jogköre - áll a CNN tudósításában.

A kisebbségben maradt konzervatív bíró, Clarence Thomas éles hangnemű különvéleményében úgy fogalmazott,

az állampolgársági záradék "nagyban hozzájárult az amerikai állampolgárság méltóságához és dicsőségéhez". A mai vélemény leértékeli ezt az állampolgárságot.

A szintén keményvonalas konzervatív Samuel Alito úgy vélte, a bíróság "súlyos hibát követett el" mostani döntésével, ami szerinte ösztönözni fogja az illegális határátlépéseket.

Roberts szerint viszont "alig van fellelhető bizonyíték", ami alátámasztaná a Trump-kormányzat "gyökeresen revizionista álláspontját" arról, hogy miként kellene értelmezni a XIV. alkotmánykiegészítést.

Feltéve, hogy a Kongresszus célja az lett volna, hogy az amerikai állampolgárságot kizárólag az Egyesült Államokban letelepedett személyek gyermekeire korlátozza, akkor az állampolgársági klauzula tömör szövegében semmi sem utal erre a szándékra

- fogalmazott Roberts.

A XIV. alkotmánymódosítást 1868-ban, az amerikai polgárháború és a rabszolgafelszabadítás után fogadták el. Becslések szerint Trump rendelete évente akár 250 ezer újszülött állampolgári státuszát sodorhatta volna veszélybe, emellett családok millióit kényszerítette volna gyermekeik állampolgárságának igazolására.

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