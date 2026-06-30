Kész, itt a vége: elkaszálták Donald Trump egyik legradikálisabb intézkedését

A CSÚCSTESTÜLET HELYBENHAGYTA AZ ALSÓBB FOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETÉT, AMELY KORÁBBAN MEGTILTOTTA A RENDELET végrehajtását.
A republikánus elnök január 20-án, hivatalba való visszatérésének első napján aláírt rendelete arra utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy ne ismerjék el azon amerikai születésű gyermekek állampolgárságát, akiknek egyik szülője sem amerikai állampolgár vagy nem rendelkezik zöldkártyával – azaz a szülők illegális bevándorlók vagy ideiglenes munkavállalási, diák- vagy turistavízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban.
A Trump-kormányzat ellen pert indítók érvelése szerint a legfelsőbb bíróság már rendezte a születési jogon járó állampolgárság kérdését az 1898-as Wong Kim Ark-ügyben, amely kimondta, hogy az alkotmány XIV. kiegészítése a külföldi állampolgárok gyermekeinek is biztosítja az amerikai állampolgárságot, amennyiben az Egyesült Államok területén jöttek világra.
A határozatot jegyző konzervatív főbíró, John Roberts erre az 128 éves precedensre hivatkozott, amikor azt írta,
ma sem látunk okot arra, hogy ettől az értelmezéstől eltérjünk.
Roberts mellett a csúcstestület három liberális tagja, illetve a Trump által kinevezett Amy Coney Barrett és Brett Kavanugh csatlakoztak a többségi határozathoz. Kavanaugh véleménye szerint ugyanakkor nem zárható ki a jövőben a kiegészítés újraértelmezése, erre azonban nem az elnöknek, hanem a Kongresszusnak van jogköre - áll a CNN tudósításában.
A kisebbségben maradt konzervatív bíró, Clarence Thomas éles hangnemű különvéleményében úgy fogalmazott,
az állampolgársági záradék "nagyban hozzájárult az amerikai állampolgárság méltóságához és dicsőségéhez". A mai vélemény leértékeli ezt az állampolgárságot.
A szintén keményvonalas konzervatív Samuel Alito úgy vélte, a bíróság "súlyos hibát követett el" mostani döntésével, ami szerinte ösztönözni fogja az illegális határátlépéseket.
Roberts szerint viszont "alig van fellelhető bizonyíték", ami alátámasztaná a Trump-kormányzat "gyökeresen revizionista álláspontját" arról, hogy miként kellene értelmezni a XIV. alkotmánykiegészítést.
Feltéve, hogy a Kongresszus célja az lett volna, hogy az amerikai állampolgárságot kizárólag az Egyesült Államokban letelepedett személyek gyermekeire korlátozza, akkor az állampolgársági klauzula tömör szövegében semmi sem utal erre a szándékra
- fogalmazott Roberts.
A XIV. alkotmánymódosítást 1868-ban, az amerikai polgárháború és a rabszolgafelszabadítás után fogadták el. Becslések szerint Trump rendelete évente akár 250 ezer újszülött állampolgári státuszát sodorhatta volna veszélybe, emellett családok millióit kényszerítette volna gyermekeik állampolgárságának igazolására.
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