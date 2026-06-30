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Készül a NATO az orosz határnál: új parancsnokság alá vonták a keleti szárny védelmét
Globál

Készül a NATO az orosz határnál: új parancsnokság alá vonták a keleti szárny védelmét

MTI
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A balti államok védelmére kijelölt új NATO-parancsnokság a szövetség elszántságát bizonyítja arra, hogy területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédje - jelentette ki kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter az észtországi Valgában.

A három balti országban, valamint Észak-Lengyelországban állomásozó NATO-csapatok eddig egyetlen, a lengyelországi Szczecinben működő főparancsnokság irányítása alatt álltak.

Az újabb parancsnokság kijelölése "a NATO egységének, harckészültségének, valamint annak a kollektív elszántságunknak látható és erőteljes bizonyítéka, hogy a szövetséges terület minden egyes négyzetcentiméterét megvédjük" - mondta Pistorius azon az ünnepségen, amelyen a lettországi és észtországi szövetséges szárazföldi erők parancsnokságát a német-holland hadtestre ruházták át.

A hadtest feladata lesz a katonai gyakorlatok lebonyolítása, valamint konfliktus esetén a keleti szárny védelme, ami eddig a NATO lengyelországi főparancsnokságára hárult.

A balti államok számára létrehozandó főparancsnokságról már a 2023-as NATO-csúcstalálkozó óta folytak tárgyalások.

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A német-holland hadtestet 1995-ben hozták létre, székhelye Münsterben van.

A parancsnokságot a két ország felváltva látja el. Hollandián és Németországon kívül jelenleg 14 további NATO-tagállam biztosítja az állományát.

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