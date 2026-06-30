Különös fegyverbiznisz borzolja a kedélyeket: orosz Sz-400-ast légvédelmi rakétarendszer F-35-ös vadászgépekért?

Törökország korábban nagy vihar kavart azzal a döntésétől, hogy Moszkvától Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket szereznek be. A lépés az Egyesült Államok súlyos rosszallását váltotta ki, emiatt Washington végül kizárta Ankarát az F-35-ös ötödik generációs vadászgépek átadásából. A törökök saját fejlesztéssel, a KAAN vadászgéppel is próbálkoztak, de a rakétarendszer eladása is szóba került.

Itt bukkant fel egy meglepő ország neve is: Dél-Koreáé.

Az Euractiv értesülései szerint a július 7-8-i ülésen megszülethet a döntés, hogy Ankara visszatérhet-e az amerikai ötödik generációs vadászgépek programjába, vagy sem.

Alekszej Zsuravlev, az Állami Duma Védelmi Bizottságának első alelnöke komoly fenntartásokkal kezelte a felvetést, szerinte a török félnek nincs lehetősége az oroszok nélkül ilyet lépni.

Minden katonai szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a vásárlás semmilyen körülmények között nem ruházható át vagy adható tovább harmadik félnek

– hangsúlyozta, és kiemelte, hogy enélkül már a bűnözői körök kezébe jutott volna a fegyverek csúcstechnológiája.

A kérdés azért is érdekes, mivel Donald Trump amerikai elnök korábban már tett célzást arra, hogy szeretné, ha Törökország újra visszatérne a programba. Washington hangulatának változását jelentheti, hogy a KAAN vadászgépek hajtóműveit is Amerikából szállíthatják és ezt már jóvá is hagyták a legmagasabb szinten. A lépést Görögország és Izrael is ellenezte.

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