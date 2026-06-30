GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Globál

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán drónok hetek óta folyamatosan támadják az orosz energetikai infrastruktúrát. Már Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte, hogy az üzemanyag ellátással akadnak problémák. Jelentések szerint országszerte korlátozzák, hogy az autósok mennyit tankolhatnak. A frontvonalak továbbra is fagyottnak tűnnek, Moszkva csigalassúsággal próbál áttörést elérni Donyeck és Zaporizzsja megyékben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában

Ukrajna jelentős előrelépést ért el a Franciaországgal folytatott tárgyalásokon, amelyek a nagy hatótávolságú fegyverek, köztük a SCALP cirkálórakéták gyártási licencének megszerzésére irányulnak. Erről Mihajlo Fedorov védelmi miniszter számolt be június 29-én, a dán kollégájával, Jeppe Bruusszal közösen tartott sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztatót a Kyiv Independent szemlézte.

Tovább a cikkhez
Közel az egyezség: az oroszok ellen bevetett csúcsfegyver gyártása indulhat meg Ukrajnában
Megosztás

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Az ukrán drónok hetek óta folyamatosan támadják az orosz energetikai infrastruktúrát. Már Vlagyimir Putyin orosz elnök is elismerte, hogy az üzemanyag ellátással akadnak problémák. Jelentések szerint országszerte korlátozzák, hogy az autósok mennyit tankolhatnak. A frontvonalak továbbra is fagyottnak tűnnek, Moszkva csigalassúsággal próbál áttörést elérni Donyeck és Zaporizzsja megyékben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Foghatja a fejét Putyin: egyre nagyobb a baj, lassan egész Oroszországban érezni a bénító hiányt

Pattanásig feszült a helyzet Oroszország határánál egy váratlan nukleáris döntés miatt

Jelentett a katonai hírszerzés: sokkal súlyosabb veszteségeket szenvedett a diktatúra Kurszknál, mint eddig ismert volt

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: akkora a vízhiány, hogy Magyar Péter is megszólalt
Megnyugodtak a befektetők, zöldben zártak az amerikai tőzsdék
Lesújtó helyzetben az orosz hadsereg, nukleáris feszültség pattant ki – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility