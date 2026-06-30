ÉLŐ  90+7'
CIV
Elefántcsontpart 1 2 Norvégia
NOR
  gól: Erling Haaland 86'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megbénította a hőség Magyarországot: áramszünetek, vízhiány és törölt vonatok nehezítik az életet
Globál

Megbénította a hőség Magyarországot: áramszünetek, vízhiány és törölt vonatok nehezítik az életet

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Edelényre úgynevezett hőzivatar, Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden - közölték a legfrissebb kormányzati gyorsjelentésben. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton, Kecskeméten például négyezer fogyasztói helyen nincs áram.

A kormany.hu/hoseg oldalon elérhető gyorsjelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord:

Budepesten 41, Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek.

Első fokozatú, sárga riasztás van érvényben zivatarok kialakulásának (villámlás, szélerősödés, jégeső) esélye miatt a fővárosban, Baranyában, Veszprém megyében és a Dunától keletre eső megyékben. Főleg a keleti országrészen van csapadék. Edelényre hőzivatar csapott le, Debrecenben és környékén a vihar következtében tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki - ismertették.

Túlhevülés miatt 13 esetben volt szükség betegellátásra.

Még több Globál

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Ukrán főparancsnok: elsöprő támadásra készülnek az oroszok, több terv is az asztalon van

Különös fegyverbiznisz borzolja a kedélyeket: orosz Sz-400-ast légvédelmi rakétarendszer F-35-ös vadászgépekért?

Az összegzés szerint jelenleg 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért a délutáni és esti S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatok kimaradtak.

A Komárom-Esztergom megyei Szomor településen nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány alakult ki. A község felső részén száz fogyasztói helyen szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás.

Kitértek arra, hogy Szadán a felső zónai víztároló medence továbbra is üres, a vízhiány a Veresegyházra is átnyúló területtel együtt mintegy 3500 lakost érint. A regionális medence kedvezőbb töltöttsége (jelenleg 88 százalék) miatt kedd délelőtt óvatosan megkezdték egy szivattyúval a felső zónai medence töltését - egyes utcákban már megjelent a víz, itt a fogyasztás is megkezdődött. Várhatóan a szerda reggeli csúcsidőszakra a teljes zónában helyreáll a szolgáltatás. A térség többi településén a medenceszintek kielégítőek, vízhiány nem volt.

A Fejér megyei Alcsútdoboz, Felcsút, Mány és Tabajd településeken az ivóvízellátás biztosítása érdekében a Magyar Honvédség 7 ezer tasak vizet szállított ki és egy vízszállító gépjárművet biztosított a Fejérvíz Zrt. részére.

Kecskeméten az elektromos hálózat túlterhelése miatt négyezer fogyasztói helyen nincs szolgáltatás, a trafó helyreállítását megkezdték. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton - jelezték, hozzátéve: a legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és a transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Bedőlt a katonai megállapodás: szépen lassan elveszíti legfontosabb szövetségesét Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility