Összefeszülhet Budapest és Kijev: Magyar Péter nem támogatja az Európai Bizottság tervét

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság javaslatát a katonai korú ukrán férfiak beutazásának korlátozására

– jelentette ki a miniszterelnök június 30-án.

A kijelentéséhez hozzáfűzte, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne szavaznák meg az EU javaslatát, bár mindezt feltételesen említette, ugyanakkor kiemelte, hogy a Kárpátalján élő magyarság befogadásában mindez nem fogja megakadályozni Budapestet. A Parlamentben elmondott felszólalása szerint nem a magyar kormány az egyetlen, amelyik így gondolkodik, szerinte „hat-hét másik ország” is hasonlóan gondolkodik, bár nem nevezett meg konkrétan egyet sem.

A vita középpontjában az Európai Bizottság azon június 26-i javaslata áll, amely szerint meghosszabbítaná a blokkban élő 4,4 millió ukrán állampolgár védelmét, miközben megtiltja a belépést a behívóra jogosult férfiak számára. A tagállamok minősített többségének jóváhagyása kell az elfogadáshoz, amennyiben ez teljesül,

2027 márciusától lesznek érvényben a megváltozott szabályok.

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen hatással lehet ez a kijelentés a két ország kapcsolatára, miután a Tisza-kormány beiktatása óta látványosan elindult a közeledés útjára a két kormány. Korábban szó volt a személyes találkozóról is, de ez egyelőre várat magára.

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