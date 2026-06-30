Putyin számára rendkívül baljós számok láttak napvilágot: oda a bizalom?

Az amerikai kutatóintézet adatai alapján
-
a megkérdezettek 60 százaléka úgy látja, hogy lakóhelyén romlanak a gazdasági körülmények,
- miközben mindössze 27 százalékuk érzékel javulást,
- 9 százalékuk szerint pedig változatlan a helyzet.
Az életszínvonal alakulását tekintve
- a válaszadók 56 százaléka számolt be romlásról,
- 29 százaléka javulásról,
- míg 14 százaléka nem tapasztalt változást.
Az ezer orosz állampolgár telefonos megkérdezésével készült kutatást március 14. és május 6. között végezték, vagyis a borús közhangulat már az üzemanyag-ellátás akadozása előtt is tapintható volt.
A nyári főszezonra jellemző magas kereslet idején Oroszország számos régiójában benzinhiány alakult ki, miután Ukrajna fokozta az orosz olajfinomítók elleni támadásait.
Az orosz hadseregbe vetett bizalom a 2022-ben – az Ukrajna elleni teljes körű invázió évében – mért 80 százalékról 66 százalékra esett vissza,
míg a moszkvai kormány iránti bizalom ugyanebben az időszakban 66 százalékról 53 százalékra csökkent.
A Gallup egy Ukrajnára vonatkozó felmérés adatait is nyilvánosságra hozta. Ebből kiderül, hogy az Egyesült Államok politikai vezetését mindössze az ukránok 7 százaléka értékelte pozitívan, miközben 79 százalékuk elutasítóan vélekedett róla.
A kutatóintézet kiemelte, hogy a több mint 140 országban végzett, két évtizedes múltra visszatekintő felmérései során egyetlen más államban sem tapasztaltak ekkora visszaesést Washington megítélésében semmilyen ötéves időszak alatt.
Az ezer ukrán állampolgár megkérdezésével végzett áprilisi kutatás szerint az ukránok 24 százaléka véli úgy, hogy Ukrajnának a győzelemig kellene harcolnia,
míg 66 százalékuk szerint mielőbb tárgyalásos úton kellene lezárni a háborút.
Ezek az arányok szinte alig változtak az egy évvel korábbi 24, illetve 69 százalékos értékekhez képest. A felmérés ugyanakkor arra nem tért ki, hogy a válaszadók milyen jellegű tárgyalásos rendezést tartanának elfogadhatónak.
Címlapkép forrása: MTI
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