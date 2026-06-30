GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Putyin számára rendkívül baljós számok láttak napvilágot: oda a bizalom?
Globál

Putyin számára rendkívül baljós számok láttak napvilágot: oda a bizalom?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Gallup kedden közzétett felmérése szerint az orosz lakosság pesszimistábban látja saját országa gazdasági helyzetét, mint az elmúlt 20 évben bármikor, és a többség úgy érzi, hogy folyamatosan romlik az életszínvonal - számol be a Reuters.

Az amerikai kutatóintézet adatai alapján

  • a megkérdezettek 60 százaléka úgy látja, hogy lakóhelyén romlanak a gazdasági körülmények,

  • miközben mindössze 27 százalékuk érzékel javulást,
  • 9 százalékuk szerint pedig változatlan a helyzet.

Az életszínvonal alakulását tekintve

  • a válaszadók 56 százaléka számolt be romlásról,
  • 29 százaléka javulásról,
  • míg 14 százaléka nem tapasztalt változást.

Az ezer orosz állampolgár telefonos megkérdezésével készült kutatást március 14. és május 6. között végezték, vagyis a borús közhangulat már az üzemanyag-ellátás akadozása előtt is tapintható volt.

Még több Globál

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Ukrajnából kapott kemény kritikát a világ egyik legerősebb országa: nagy bukásnak néz ki a legújabb védelmi elképzelés

Filléres csodafegyver érkezik az orosz drónok ellen: elképesztő sebességgel söpörheti le őket az égről

A nyári főszezonra jellemző magas kereslet idején Oroszország számos régiójában benzinhiány alakult ki, miután Ukrajna fokozta az orosz olajfinomítók elleni támadásait.

Az orosz hadseregbe vetett bizalom a 2022-ben – az Ukrajna elleni teljes körű invázió évében – mért 80 százalékról 66 százalékra esett vissza,

míg a moszkvai kormány iránti bizalom ugyanebben az időszakban 66 százalékról 53 százalékra csökkent.

A Gallup egy Ukrajnára vonatkozó felmérés adatait is nyilvánosságra hozta. Ebből kiderül, hogy az Egyesült Államok politikai vezetését mindössze az ukránok 7 százaléka értékelte pozitívan, miközben 79 százalékuk elutasítóan vélekedett róla.

A kutatóintézet kiemelte, hogy a több mint 140 országban végzett, két évtizedes múltra visszatekintő felmérései során egyetlen más államban sem tapasztaltak ekkora visszaesést Washington megítélésében semmilyen ötéves időszak alatt.

Az ezer ukrán állampolgár megkérdezésével végzett áprilisi kutatás szerint az ukránok 24 százaléka véli úgy, hogy Ukrajnának a győzelemig kellene harcolnia,

míg 66 százalékuk szerint mielőbb tárgyalásos úton kellene lezárni a háborút.

Ezek az arányok szinte alig változtak az egy évvel korábbi 24, illetve 69 százalékos értékekhez képest. A felmérés ugyanakkor arra nem tért ki, hogy a válaszadók milyen jellegű tárgyalásos rendezést tartanának elfogadhatónak.

Kapcsolódó cikkünk

Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
Megütötték a dollárt, továbbra is gyenge a forint
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility