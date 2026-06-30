Történelmi megállapodás született: csúcsfegyverekkel felszerelt vadászgépek védik majd Ukrajna egét

A vadászgépek mellett Kijev egy kiszolgáló, karbantartó és logisztikai támogató csomagot is beszerez. Fedorov tájékoztatása szerint a repülőgépeket európai hitelből, brit támogatással finanszírozzák, a szállítások pedig a tervek szerint 2029 elején kezdődnek meg. Az ukrán államfő emlékeztetett arra is, hogy az Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel kötött korábbi megállapodások értelmében

az első tizenhat Gripen C/D típusú gép már 2027 elején megérkezik az ukrán légierőhöz.

Az elnök Pål Jonson svéd védelmi miniszterrel a szélesebb körű védelmi együttműködésről is tárgyalt, különös tekintettel a drónkoalíciós partnerségre, valamint a ballisztikus rakéták elleni közös megoldásokra.

Kijev már hosszabb ideje tervezi, hogy európai uniós pénzügyi támogatással erősíti meg légvédelmét. 2025 októberében a két ország szándéknyilatkozatot írt alá a JAS 39 Gripen gépek esetleges szállításáról, amikor Zelenszkij összesen 150 repülőgép beszerzését vetítette előre. Az első svéd vadászgépeket az ukrán hadsereg számára Meteor típusú, nagy hatótávolságú légiharc-rakétákkal felszerelve szállítják majd le.

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