Tovább nőtt az ebolás halottak száma, már 377-en hunytak el a ragályos betegségben

A Kongói Demokratikus Köztársaság négy tartományában – köztük a fővárosban, Kinshasában – betiltották a nyilvános gyülekezést. Bár a hivatalos indoklás szerint az intézkedést a halálos Ebola-járvány elleni védekezés tette szükségessé, a döntés egy tervezett ellenzéki demonstráció előtt született, így a bírálók szerint a tilalom valójában politikai indíttatású. Az viszont tény, hogy a megerősített ebolás esetek száma 1307-re, a halottaké pedig 377-re emelkedett.

A belügyminiszter június 27-én kiadott rendelete Kinshasa, Tshopo, Felső-Uele és Alsó-Uele tartományokat érinti, annak ellenére, hogy ezeken a területeken eddig egyetlen fertőzést sem regisztráltak. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a járvány sújtotta övezetek közelsége miatt ezekben a régiókban is rendkívül magas a fertőzésveszély. Emiatt a négy tartomány hatóságainak szigorúan ellenőrizniük kell a gyanús tüneteket mutató embereket, és naponta be kell számolniuk a járványügyi helyzet alakulásáról.

A május 15-én kihirdetett járvány a kormány hétfői jelentése alapján a keleti országrész három tartományában, Ituriban, Észak-Kivuban és Dél-Kivuban terjed. Egy hétfő esti jelentés szerint

a megerősített esetek száma 1307-re, a halottaké pedig 377-re emelkedett.

A gyülekezési tilalom éppen egy július 8-ára tervezett kinshasai demonstráció előtt születik, amelyet az ellenzék az alkotmányreform elleni tiltakozásul hirdetett meg. A bírálók szerint a tervezett módosítások lehetővé tennék, hogy Félix Tshisekedi elnök egy harmadik ciklusért is indulhasson a választásokon.

Forrás: Reuters

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