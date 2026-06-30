Tovább nőtt az ebolás halottak száma, már 377-en hunytak el a ragályos betegségben

A belügyminiszter június 27-én kiadott rendelete Kinshasa, Tshopo, Felső-Uele és Alsó-Uele tartományokat érinti, annak ellenére, hogy ezeken a területeken eddig egyetlen fertőzést sem regisztráltak. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a járvány sújtotta övezetek közelsége miatt ezekben a régiókban is rendkívül magas a fertőzésveszély. Emiatt a négy tartomány hatóságainak szigorúan ellenőrizniük kell a gyanús tüneteket mutató embereket, és naponta be kell számolniuk a járványügyi helyzet alakulásáról.
A május 15-én kihirdetett járvány a kormány hétfői jelentése alapján a keleti országrész három tartományában, Ituriban, Észak-Kivuban és Dél-Kivuban terjed. Egy hétfő esti jelentés szerint
a megerősített esetek száma 1307-re, a halottaké pedig 377-re emelkedett.
A gyülekezési tilalom éppen egy július 8-ára tervezett kinshasai demonstráció előtt születik, amelyet az ellenzék az alkotmányreform elleni tiltakozásul hirdetett meg. A bírálók szerint a tervezett módosítások lehetővé tennék, hogy Félix Tshisekedi elnök egy harmadik ciklusért is indulhasson a választásokon.
Forrás: Reuters
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