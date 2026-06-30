Ukrajna sikereiből tanult az atomhatalom: teljesen átalakítják a haderőt

A lépés jól mutatja, hogyan kívánja a kormány teljesíteni a tavalyi stratégiai védelmi felülvizsgálat célkitűzéseit, amely arra figyelmeztetett, hogy az államok közötti konfliktusok kora visszatért Európába. A költségvetési feszültségek egyébként oda vezettek, hogy John Healey védelmi miniszter a hónap elején váratlanul lemondott a posztjáról.

Évtizedeken át a brit katonai erő nagyrészt a tengeri fölényre épült, így a haderő gerincét a nagy és drága hadihajók, például a repülőgép-hordozók, valamint a nukleáris rakétahordozó tengeralattjárók alkották. Az ukrajnai orosz invázió azonban alapjaiban forgatta fel az európai védelem hagyományos modelljét.

Rávilágított a rendkívül drága fegyverrendszerek sebezhetőségére, az olcsó drónok és lőszerek tömeges utánpótlásának fontosságára,

továbbá felgyorsította az önvezető rendszerekre, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott célzásra való átállást.

A terv egyik leglátványosabb eleme, hogy a kormány nem biztosít új forrásokat a Type 83 osztályú rombolók és a Type 32 osztályú fregattok fejlesztési programjaihoz, amelyek pedig a Királyi Haditengerészet 2030-as évekbeli megerősítésének kulcsfontosságú elemei lettek volna. Helyettük az ország legalább hat új, Common Combat Vessel típusú többcélú harci hajó beszerzésére fókuszál. Ezek az egységek különféle pilóta nélküli rendszereket – például víz alatti tengeralattjáró-elhárító eszközöket, pilóta nélküli rakétaplatformokat, valamint légi és tengeri érzékelőket – fognak irányítani. Sokatmondó, hogy Ukrajna gyakorlatilag haditengerészet nélkül, kizárólag tengeri és légi drónok, valamint rakéták kombinációjával tépázta meg az orosz fekete-tengeri flottát.

A pilóta nélküli rendszerek felé való elmozdulás a légierőt is érinti. A kormány egy nemzeti együttműködő légi harci program indítását tervezi, amely a hagyományos harci repülők mellett bevethető önvezető kísérőgépeket hozna létre. Ez a kezdeményezés szorosan kapcsolódik a brit–olasz–japán Globális Légiharc Programhoz (Global Combat Air Programme), amely egy hatodik generációs vadászgép közös fejlesztését célozza.

A védelmi beruházási terv mintegy 15 milliárd fonttal egészíti ki a parlamenti ciklusra tervezett 270 milliárd fontos katonai büdzsét, és ebből kifejezetten 5 milliárd fontot különítenek el a dróntechnológia fejlesztésére. A védelmi minisztérium az Ukrajna által havonta bevetett 200 ezer drónt tekinti követendő példának. Ebből a forrásból finanszírozzák majd Európa legnagyobb dróntesztelő központjának létrehozását is, amely egy új munkacsoporttal szorosan együttműködve a gyártókapacitások folyamatos bővítésén dolgozik majd. A stratégia gyakorlati végrehajtása már Andy Burnham feladata lesz, aki a várakozások szerint a nyár folyamán veszi át a miniszterelnöki tisztséget.

Tim Willasey-Wilsey, a RUSI védelmi kutatóintézet szakértője szerint Nagy-Britanniának mint globális kereskedelmi hatalomnak meg kell tartania jelentős flottáját, ám a jövőben el kell mozdulnia a gigantikus presztízsprojektektől, hogy a haderő karcsúbbá és ütőképesebbé válhason. Megjegyezte, némileg ironikus, hogy míg Nagy-Britannia 2022-ben kezdte el az ukrán katonák kiképzését, mostanra a helyzet megfordult.

Ezt a fajta modern hadviselést jelenleg mi nem tudnánk folytatni, mert néhány hétnél tovább nem bírnánk az iramot

– tette hozzá a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images